Европе необходимо найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Россией, пишет Lidovky. | 16.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европе необходимо найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Россией, пишет Lidovky."Он должен действовать с нейтральных позиций, причем в ситуации, когда сам нейтралитет выглядит с точки зрения Киева или западных СМИ "позорно". Это буквально клеймо для преступника", — отмечается в публикации.По мнению автора, сам факт поиска такого посредника свидетельствует о глубоких изменениях, которые переживает Европа.Также подчеркивается, что Евросоюз сможет получить реальные переговорные позиции только в том случае, если его представитель будет рассматривать Киев и Москву как равноправных участников диалога.В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра СтуббаВ декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

