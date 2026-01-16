Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это клеймо". На Западе неожиданно высказались о диалоге с Россией - 16.01.2026
"Это клеймо". На Западе неожиданно высказались о диалоге с Россией
"Это клеймо". На Западе неожиданно высказались о диалоге с Россией - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Это клеймо". На Западе неожиданно высказались о диалоге с Россией
Европе необходимо найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Россией, пишет Lidovky. | 16.01.2026
2026-01-16T23:17+0300
2026-01-16T23:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европе необходимо найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Россией, пишет Lidovky."Он должен действовать с нейтральных позиций, причем в ситуации, когда сам нейтралитет выглядит с точки зрения Киева или западных СМИ "позорно". Это буквально клеймо для преступника", — отмечается в публикации.По мнению автора, сам факт поиска такого посредника свидетельствует о глубоких изменениях, которые переживает Европа.Также подчеркивается, что Евросоюз сможет получить реальные переговорные позиции только в том случае, если его представитель будет рассматривать Киев и Москву как равноправных участников диалога.В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра СтуббаВ декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
23:17 16.01.2026
 
"Это клеймо". На Западе неожиданно высказались о диалоге с Россией

Lidovky: Европе нужен собственный переговорщик для контактов с Москвой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европе необходимо найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Россией, пишет Lidovky.
"Он должен действовать с нейтральных позиций, причем в ситуации, когда сам нейтралитет выглядит с точки зрения Киева или западных СМИ "позорно". Это буквально клеймо для преступника", — отмечается в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Зеленскому сообщили плохие новости об окончании конфликта на Украине
Вчера, 23:15
По мнению автора, сам факт поиска такого посредника свидетельствует о глубоких изменениях, которые переживает Европа.
Также подчеркивается, что Евросоюз сможет получить реальные переговорные позиции только в том случае, если его представитель будет рассматривать Киев и Москву как равноправных участников диалога.
В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Американский сенатор Линдси Грэм* - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
В США запаниковали после угроз Грэма* в адрес России
Вчера, 23:14
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЗАПАД Киев Александр Стубб ЕС Politico Эммануэль Макрон ЕВРОПА Дмитрий Песков
 
 
