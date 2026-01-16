Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дикси" внедрил технологию подтверждения возраста через мессенджер MAX - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/diksi-866561067.html
"Дикси" внедрил технологию подтверждения возраста через мессенджер MAX
"Дикси" внедрил технологию подтверждения возраста через мессенджер MAX - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Дикси" внедрил технологию подтверждения возраста через мессенджер MAX
Ритейлер "Дикси" (входит в ГК "Магнит") завершил внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер Max при покупках во всех своих магазинах, где это... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T10:54+0300
2026-01-16T10:54+0300
бизнес
технологии
россия
рф
дикси
магнит
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83369/24/833692425_0:107:3076:1837_1920x0_80_0_0_d59089cb5f93e6bd9c5396dc2347edeb.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ритейлер "Дикси" (входит в ГК "Магнит") завершил внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер Max при покупках во всех своих магазинах, где это возможно, сообщила пресс-служба "Магнита". Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX&gt;&gt;&gt;&quot;Розничная сеть &quot;Дикси&quot; (входит в группу компаний &quot;Магнит&quot;) завершила масштабирование технологии подтверждения возраста через национальный мессенджер MAX на все магазины, где кассы позволяют поддерживать это решение&quot;, - говорится в сообщении.В компании отметили, что в настоящее время технология работает в 2,7 тысячи магазинов "Дикси". &quot;Технология внедрена не только на кассах самообслуживания (КСО), но и на обычных кассах: подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX можно более чем на 6,7 тысячи КСО и 6 тысячах касс, где процесс покупки сопровождает сотрудник магазина&quot;, - добавляется в сообщении.В конце декабря Минпромторг РФ сообщил, что российские ритейлеры активно внедряют технологию подтверждения возраста на кассах самообслуживания через мессенджер Max. Там также отметили, что в 2026 году планируется дальнейшее расширение внедрения возможностей "цифрового ID" в торговых объектах по всей стране.
https://1prime.ru/20251229/putin-866028430.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83369/24/833692425_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_f14eb55febc4d7e24ad25dbd18fe248f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, рф, дикси, магнит, минпромторг
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, Дикси, Магнит, Минпромторг
10:54 16.01.2026
 
"Дикси" внедрил технологию подтверждения возраста через мессенджер MAX

Ритейлер "Дикси" завершил внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер MAX

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Дикси"
Логотип магазина Дикси - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Логотип магазина "Дикси". Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ритейлер "Дикси" (входит в ГК "Магнит") завершил внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер Max при покупках во всех своих магазинах, где это возможно, сообщила пресс-служба "Магнита".
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"Розничная сеть "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") завершила масштабирование технологии подтверждения возраста через национальный мессенджер MAX на все магазины, где кассы позволяют поддерживать это решение", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время технология работает в 2,7 тысячи магазинов "Дикси".

"Технология внедрена не только на кассах самообслуживания (КСО), но и на обычных кассах: подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX можно более чем на 6,7 тысячи КСО и 6 тысячах касс, где процесс покупки сопровождает сотрудник магазина", - добавляется в сообщении.

В конце декабря Минпромторг РФ сообщил, что российские ритейлеры активно внедряют технологию подтверждения возраста на кассах самообслуживания через мессенджер Max. Там также отметили, что в 2026 году планируется дальнейшее расширение внедрения возможностей "цифрового ID" в торговых объектах по всей стране.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о подтверждении возраста через Max при покупке табака
29 декабря 2025, 11:25
 
БизнесТехнологииРОССИЯРФДиксиМагнитМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала