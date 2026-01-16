https://1prime.ru/20260116/ekspert-866552909.html

Эксперт рассказал, когда мошенники массово начнут использовать ИИ

Эксперт рассказал, когда мошенники массово начнут использовать ИИ - 16.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда мошенники массово начнут использовать ИИ

Мошенники в перспективе 2-3 лет сократят телефонные звонки потенциальным жертвам и массово начнут применять искусственный интеллект (ИИ) в своих схемах,... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16

2026-01-16T06:16+0300

2026-01-16T06:53+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мошенники в перспективе 2-3 лет сократят телефонные звонки потенциальным жертвам и массово начнут применять искусственный интеллект (ИИ) в своих схемах, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук. "В перспективе 2-3 лет произойдет стагнация - количество нежелательных звонков будет падать. Мошеннические схемы станут более персонализированными и сложными. И на первый план выйдет искусственный интеллект, и частота его использования будет активно увеличиваться", - сказал он. По его словам, злоумышленники уже 1,5 года пытаются задействовать нейросеть в своих схемах, они создают дипфейки – сгенерированные ИИ кружочки и голосовые сообщения в Telegram. Однако их тяжело масштабировать, дипфейк – это персонализированная история, пояснил Бийчук. Он отметил быстрый рост технологий, которые все шире используются обычными людьми. Например, четыре года назад клонирование голоса для создания дипфейка казалось "фантастическим фильмом из Голливуда". Сейчас же, по словам эксперта, практически любой школьник на домашней видеокарте может сгенерировать голос учителя, позвонить маме и сказать, что уроков сегодня не будет. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

2026

