02:38 16.01.2026 (обновлено: 02:50 16.01.2026)
 
Аналитики рассказали, какие траты ожидают россиян сразу после покупки авто

РИА Новости: после покупки автомобиль надо поставить на учет и купить страховку

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Сразу после покупки новой машины автолюбителей ожидает целый ряд расходов от постановки транспортного средства на учет и оформления страховки до покупки аксессуаров и аптечки, рассказали РИА Новости эксперты "Авито" и страховой компании "Согласие".
"После подписания договора и акта приема-передачи вы становитесь собственником автомобиля, который необходимо сразу же поставить на учет. По действующим правилам на регистрацию машины отводится 10 календарных дней – за это время нужно подать заявление, подготовить комплект документов и получить номера в ГИБДД", - сообщают эксперты.
Уточняется, что при регистрации нужно отдельно оплатить госпошлину за выдачу номеров в размере трех тысяч рублей, а также свидетельства о регистрации (СТС) – 1,5 тысячи рублей.
Помимо этого, в течение десяти дней после подписания договора купли-продажи нужно оформить полис ОСАГО, стоимость которого может варьироваться в зависимости от мощности двигателя, региона регистрации, возраста и стажа водителя, а также истории его безаварийного вождения.
Например, в страховой компании "Согласие" для нового автомобиля 2025 года, застрахованного в Москве 35-летним водителем с 15-летним стажем и без аварий, полис ОСАГО будет стоить 7 тысяч рублей для Lada Vesta, 8,2 тысячи рублей для Haval Jolion и 9,4 тысячи рублей для Geely Monjaro.
Для поездок зимой необходимо приобрести дополнительный комплект зимних шин. Наиболее популярными в России являются шипованные шины, а стоимость их комплекта составляет в среднем от 12 до 23 тысяч рублей в зависимости от марки и модели автомобиля. В качестве альтернативы также можно рассмотреть б/у шины, которые стоят на 30-40% дешевле.
Каждому автолюбителю понадобится хотя бы минимальный дорожный набор, состоящий из аптечки, огнетушителя, знака аварийной парковки и светоотражающего жилета. В готовом виде такой комплект можно приобрести за 1-3 тысячи рублей.
Полезными аксессуарами эксперты считают коврики для защиты салона и поддон в багажник (2-4 тысячи за комплект), домкрат (1-3 тысячи рублей) и автомобильный компрессор (2-5 тысяч рублей). Чтобы вытащить машину из грязи пригодится буксировочный трос, цена которого варьируется от 400 до 1500 рублей.
 
