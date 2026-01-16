https://1prime.ru/20260116/eksperty-866550741.html

Аналитики рассказали, какие траты ожидают россиян сразу после покупки авто

Аналитики рассказали, какие траты ожидают россиян сразу после покупки авто - 16.01.2026, ПРАЙМ

Аналитики рассказали, какие траты ожидают россиян сразу после покупки авто

Сразу после покупки новой машины автолюбителей ожидает целый ряд расходов от постановки транспортного средства на учет и оформления страховки до покупки... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T02:38+0300

2026-01-16T02:38+0300

2026-01-16T02:50+0300

бизнес

россия

москва

авито

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866550741.jpg?1768521023

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Сразу после покупки новой машины автолюбителей ожидает целый ряд расходов от постановки транспортного средства на учет и оформления страховки до покупки аксессуаров и аптечки, рассказали РИА Новости эксперты "Авито" и страховой компании "Согласие". "После подписания договора и акта приема-передачи вы становитесь собственником автомобиля, который необходимо сразу же поставить на учет. По действующим правилам на регистрацию машины отводится 10 календарных дней – за это время нужно подать заявление, подготовить комплект документов и получить номера в ГИБДД", - сообщают эксперты. Уточняется, что при регистрации нужно отдельно оплатить госпошлину за выдачу номеров в размере трех тысяч рублей, а также свидетельства о регистрации (СТС) – 1,5 тысячи рублей. Помимо этого, в течение десяти дней после подписания договора купли-продажи нужно оформить полис ОСАГО, стоимость которого может варьироваться в зависимости от мощности двигателя, региона регистрации, возраста и стажа водителя, а также истории его безаварийного вождения. Например, в страховой компании "Согласие" для нового автомобиля 2025 года, застрахованного в Москве 35-летним водителем с 15-летним стажем и без аварий, полис ОСАГО будет стоить 7 тысяч рублей для Lada Vesta, 8,2 тысячи рублей для Haval Jolion и 9,4 тысячи рублей для Geely Monjaro. Для поездок зимой необходимо приобрести дополнительный комплект зимних шин. Наиболее популярными в России являются шипованные шины, а стоимость их комплекта составляет в среднем от 12 до 23 тысяч рублей в зависимости от марки и модели автомобиля. В качестве альтернативы также можно рассмотреть б/у шины, которые стоят на 30-40% дешевле. Каждому автолюбителю понадобится хотя бы минимальный дорожный набор, состоящий из аптечки, огнетушителя, знака аварийной парковки и светоотражающего жилета. В готовом виде такой комплект можно приобрести за 1-3 тысячи рублей. Полезными аксессуарами эксперты считают коврики для защиты салона и поддон в багажник (2-4 тысячи за комплект), домкрат (1-3 тысячи рублей) и автомобильный компрессор (2-5 тысяч рублей). Чтобы вытащить машину из грязи пригодится буксировочный трос, цена которого варьируется от 400 до 1500 рублей.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, авито, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus