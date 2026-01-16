Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай назвал смягчение тарифов на электромобили позитивным шагом - 16.01.2026
Китай назвал смягчение тарифов на электромобили позитивным шагом
Китай назвал смягчение тарифов на электромобили позитивным шагом - 16.01.2026, ПРАЙМ
Китай назвал смягчение тарифов на электромобили позитивным шагом
Пекин назвал позитивным шагом решение Оттавы смягчить тарифы на китайские электромобили, это будет способствовать продвижению китайских электрокаров на... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T20:53+0300
2026-01-16T20:53+0300
ПЕКИН, 16 янв - ПРАЙМ. Пекин назвал позитивным шагом решение Оттавы смягчить тарифы на китайские электромобили, это будет способствовать продвижению китайских электрокаров на канадский рынок, сказал представитель министерства коммерции КНР в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление премьер-министра Канады Марка Карни журналистам. В августе 2024 года занимавший тогда пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо объявил о введении 100-процентных экспортных пошлин на электрические автомобили из КНР. По словам представителя китайского минкоммерции, в соответствии с новыми изменениями Канада выделит для китайских электромобилей ежегодную квоту в размере 49 тысяч единиц, которые будут облагаться тарифом в 6,1%, а дополнительная пошлина в размере 100% взиматься не будет, при этом объем квоты будет ежегодно увеличиваться. "Китай считает это позитивным шагом со стороны Канады в правильном направлении, а также хорошей новостью для продвижения китайских электромобилей на канадский рынок", - заявил представитель ведомства. Он добавил, что Пекин надеется на активное выполнение Оттавой взятых обязательств и продолжение движения навстречу Китаю, а также на создание более справедливой, устойчивой и недискриминационной среды для расширения торговли и инвестиционного сотрудничества в сфере электромобилей. "Ожидаем, что деловые круги двух стран воспользуются этой возможностью, укрепят взаимодействие и достигнут взаимовыгодных результатов", - подчеркнул представитель министерства. Премьер-министр Канады Марк Карни 14-17 января находится в Китае с официальным визитом, это первый за восемь лет визит главы канадского кабмина в КНР.
20:53 16.01.2026
 
Китай назвал смягчение тарифов на электромобили позитивным шагом

Минкоммерции КНР назвало смягчение тарифов на электромобили в Канаде позитивным шагом

ПЕКИН, 16 янв - ПРАЙМ. Пекин назвал позитивным шагом решение Оттавы смягчить тарифы на китайские электромобили, это будет способствовать продвижению китайских электрокаров на канадский рынок, сказал представитель министерства коммерции КНР в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление премьер-министра Канады Марка Карни журналистам.
В августе 2024 года занимавший тогда пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо объявил о введении 100-процентных экспортных пошлин на электрические автомобили из КНР.
По словам представителя китайского минкоммерции, в соответствии с новыми изменениями Канада выделит для китайских электромобилей ежегодную квоту в размере 49 тысяч единиц, которые будут облагаться тарифом в 6,1%, а дополнительная пошлина в размере 100% взиматься не будет, при этом объем квоты будет ежегодно увеличиваться.
"Китай считает это позитивным шагом со стороны Канады в правильном направлении, а также хорошей новостью для продвижения китайских электромобилей на канадский рынок", - заявил представитель ведомства.
Он добавил, что Пекин надеется на активное выполнение Оттавой взятых обязательств и продолжение движения навстречу Китаю, а также на создание более справедливой, устойчивой и недискриминационной среды для расширения торговли и инвестиционного сотрудничества в сфере электромобилей.
"Ожидаем, что деловые круги двух стран воспользуются этой возможностью, укрепят взаимодействие и достигнут взаимовыгодных результатов", - подчеркнул представитель министерства.
Премьер-министр Канады Марк Карни 14-17 января находится в Китае с официальным визитом, это первый за восемь лет визит главы канадского кабмина в КНР.
