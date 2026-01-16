https://1prime.ru/20260116/elektrosnabzhenie-866549797.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского округов Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее губернатор сообщал, что около 87 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки ВСУ.
"Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов восстановлено. Работы продолжаются", - написал он в Telegram-канале.
