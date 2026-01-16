Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.01.2026
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение
2026-01-16T01:11+0300
2026-01-16T01:11+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского округов Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее губернатор сообщал, что около 87 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки ВСУ. "Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов восстановлено. Работы продолжаются", - написал он в Telegram-канале.
01:11 16.01.2026
 
В Запорожской области восстановили электроснабжение

Балицкий: электроснабжение трех округов Запорожской области восстановлено

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского округов Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее губернатор сообщал, что около 87 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки ВСУ.
"Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов восстановлено. Работы продолжаются", - написал он в Telegram-канале.
 
