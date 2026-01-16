https://1prime.ru/20260116/elektrosnabzhenie-866549797.html

В Запорожской области восстановили электроснабжение

В Запорожской области восстановили электроснабжение - 16.01.2026, ПРАЙМ

В Запорожской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского округов Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T01:11+0300

2026-01-16T01:11+0300

2026-01-16T01:11+0300

экономика

общество

запорожская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866549797.jpg?1768515076

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского округов Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее губернатор сообщал, что около 87 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки ВСУ. "Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов восстановлено. Работы продолжаются", - написал он в Telegram-канале.

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , запорожская область, всу