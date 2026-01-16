Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-16T17:06+0300
2026-01-16T17:06+0300
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не рассматривает введение пошлин на гибридные автомобили из Китая, ограничиваясь мерами в отношении электромобилей, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл. Еврокомиссия ввела пошлины на электромобили китайского производства в октябре 2024 года. "Гибридные автомобили не входили в первоначальное расследование, которое касалось аккумуляторных электромобилей. В настоящее время расследование по экспорту гибридных автомобилей из Китая в ЕС не ведется. Мы постоянно мониторим рынок, включая импорт всех типов автомобилей - электромобили, подключаемые гибриды - в том числе через инструмент мониторинга импорта. Мы не комментируем и не предрешаем возможные будущие расследования", - ответил он на вопрос, рассматривает ли ЕК введение пошлин на гибридные автомобили из Китая, как это было сделано в отношении электромобилей. Министерство коммерции КНР заявило 12 января, что ЕС и Китай в ходе переговоров по теме электромобилей договорились, что европейская сторона выпустит руководство по подаче заявок на ценовые обязательства для китайских экспортеров.
17:06 16.01.2026
 
ЕК пока не рассматривает введение пошлин на гибридные автомобили из Китая

Жилл: ЕК пока не рассматривает введение пошлин на гибридные автомобили из Китая

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не рассматривает введение пошлин на гибридные автомобили из Китая, ограничиваясь мерами в отношении электромобилей, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.
Еврокомиссия ввела пошлины на электромобили китайского производства в октябре 2024 года.
"Гибридные автомобили не входили в первоначальное расследование, которое касалось аккумуляторных электромобилей. В настоящее время расследование по экспорту гибридных автомобилей из Китая в ЕС не ведется. Мы постоянно мониторим рынок, включая импорт всех типов автомобилей - электромобили, подключаемые гибриды - в том числе через инструмент мониторинга импорта. Мы не комментируем и не предрешаем возможные будущие расследования", - ответил он на вопрос, рассматривает ли ЕК введение пошлин на гибридные автомобили из Китая, как это было сделано в отношении электромобилей.
Министерство коммерции КНР заявило 12 января, что ЕС и Китай в ходе переговоров по теме электромобилей договорились, что европейская сторона выпустит руководство по подаче заявок на ценовые обязательства для китайских экспортеров.
