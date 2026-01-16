https://1prime.ru/20260116/es-866578840.html

ЕК пока не рассматривает введение пошлин на гибридные автомобили из Китая

ЕК пока не рассматривает введение пошлин на гибридные автомобили из Китая - 16.01.2026, ПРАЙМ

ЕК пока не рассматривает введение пошлин на гибридные автомобили из Китая

Еврокомиссия пока не рассматривает введение пошлин на гибридные автомобили из Китая, ограничиваясь мерами в отношении электромобилей, сообщил на брифинге в... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T17:06+0300

2026-01-16T17:06+0300

2026-01-16T17:06+0300

экономика

бизнес

китай

брюссель

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не рассматривает введение пошлин на гибридные автомобили из Китая, ограничиваясь мерами в отношении электромобилей, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл. Еврокомиссия ввела пошлины на электромобили китайского производства в октябре 2024 года. "Гибридные автомобили не входили в первоначальное расследование, которое касалось аккумуляторных электромобилей. В настоящее время расследование по экспорту гибридных автомобилей из Китая в ЕС не ведется. Мы постоянно мониторим рынок, включая импорт всех типов автомобилей - электромобили, подключаемые гибриды - в том числе через инструмент мониторинга импорта. Мы не комментируем и не предрешаем возможные будущие расследования", - ответил он на вопрос, рассматривает ли ЕК введение пошлин на гибридные автомобили из Китая, как это было сделано в отношении электромобилей. Министерство коммерции КНР заявило 12 января, что ЕС и Китай в ходе переговоров по теме электромобилей договорились, что европейская сторона выпустит руководство по подаче заявок на ценовые обязательства для китайских экспортеров.

https://1prime.ru/20260116/merkosur-866577142.html

китай

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, брюссель, ек, ес