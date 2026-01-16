Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear Bank в закрытом режиме

https://1prime.ru/20260116/euroclear-866561503.html
2026-01-16T11:10+0300
2026-01-16T11:10+0300
2026-01-16T11:19+0300
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство Банка России удовлетворить, рассмотрение дела… провести в закрытом режиме", - огласила резолютивную часть определения суда судья Анна Петрухина.Истец ранее заявил в суде, что материалы дела содержат банковскую тайну. "Материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна... Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию", - сказал представитель ЦБ.Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря также сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство Банка России удовлетворить, рассмотрение дела… провести в закрытом режиме", - огласила резолютивную часть определения суда судья Анна Петрухина.
Истец ранее заявил в суде, что материалы дела содержат банковскую тайну. "Материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна... Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию", - сказал представитель ЦБ.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
19 декабря также сообщила, что Банк России
заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear
Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
