Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear Bank в закрытом режиме - 16.01.2026
Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear Bank в закрытом режиме
2026-01-16T11:10+0300
2026-01-16T11:19+0300
банки
финансы
россия
москва
банк россия
euroclear bank
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. &quot;Ходатайство Банка России удовлетворить, рассмотрение дела… провести в закрытом режиме&quot;, - огласила резолютивную часть определения суда судья Анна Петрухина.Истец ранее заявил в суде, что материалы дела содержат банковскую тайну. "Материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна... Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию", - сказал представитель ЦБ.Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря также сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
москва
банки, финансы, россия, москва, банк россия, euroclear bank
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, банк Россия, Euroclear Bank
11:10 16.01.2026 (обновлено: 11:19 16.01.2026)
 
Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear Bank в закрытом режиме

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство Банка России удовлетворить, рассмотрение дела… провести в закрытом режиме", - огласила резолютивную часть определения суда судья Анна Петрухина.

Истец ранее заявил в суде, что материалы дела содержат банковскую тайну. "Материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна... Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию", - сказал представитель ЦБ.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря также сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей
15 декабря 2025, 10:41
Банки Финансы РОССИЯ МОСКВА банк России Euroclear Bank
 
 
