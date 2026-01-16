https://1prime.ru/20260116/euroclear-866561772.html

Более 30 инвесторов хотят вступить в дело по иску ЦБ к Euroclear Bank

Более 30 инвесторов хотят вступить в дело по иску ЦБ к Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ

Более 30 инвесторов хотят вступить в дело по иску ЦБ к Euroclear Bank

Более 30 граждан, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, владеющем крупнейшим европейским депозитарием, просят арбитражный суд Москвы привлечь их... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T11:15+0300

2026-01-16T11:15+0300

2026-01-16T11:15+0300

финансы

банки

бизнес

москва

рф

банк россия

euroclear

euroclear bank

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Более 30 граждан, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, владеющем крупнейшим европейским депозитарием, просят арбитражный суд Москвы привлечь их к делу по иску Банка России к бельгийскому банку о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков в статусе третьих лиц, сообщил РИА Новости в суде представитель троих инвесторов. По его словам, некоторые из лиц, подавших такие ходатайства, ранее сами обращались с исками к Euroclear. Суд в пятницу перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме и ходатайства к тому моменту не рассмотрел. Исковое заявление ЦБ поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.

https://1prime.ru/20260116/euroclear-866561503.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, москва, рф, банк россия, euroclear, euroclear bank