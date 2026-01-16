https://1prime.ru/20260116/euroclear-866561772.html
Более 30 инвесторов хотят вступить в дело по иску ЦБ к Euroclear Bank
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Более 30 граждан, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, владеющем крупнейшим европейским депозитарием, просят арбитражный суд Москвы привлечь их к делу по иску Банка России к бельгийскому банку о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков в статусе третьих лиц, сообщил РИА Новости в суде представитель троих инвесторов. По его словам, некоторые из лиц, подавших такие ходатайства, ранее сами обращались с исками к Euroclear. Суд в пятницу перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме и ходатайства к тому моменту не рассмотрел. Исковое заявление ЦБ поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
