https://1prime.ru/20260116/euroclear-866562541.html
Euroclear заявил, что не успел заявить позицию по иску ЦБ в закрытом режиме
Euroclear заявил, что не успел заявить позицию по иску ЦБ в закрытом режиме - 16.01.2026, ПРАЙМ
Euroclear заявил, что не успел заявить позицию по иску ЦБ в закрытом режиме
Представитель Euroclear Bank заявил в арбитражном суде Москвы, что не успел заявить свою позицию против рассмотрения в закрытом режиме иска Банка России о... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T11:26+0300
2026-01-16T11:26+0300
2026-01-16T11:28+0300
финансы
банки
россия
рф
москва
эльвира набиуллина
банк россия
euroclear
euroclear bank
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866561751_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_87f71121dbb391ff64e93a301755136a.jpg
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Представитель Euroclear Bank заявил в арбитражном суде Москвы, что не успел заявить свою позицию против рассмотрения в закрытом режиме иска Банка России о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Другой стороне не дали контраргументировать ходатайство. Мы рассматривали порядок рассмотрения ходатайств, а свои контраргументы на ходатайство истца... даже не дали нам представить", - заявил представитель Euroclear уже после того, как суд огласил определение о рассмотрении дела в закрытом режиме.По словам представителя ответчика, контраргументы у Euroclear есть и он хотел бы приобщить их к материалам дела. Ранее, когда суд предложил ответчику выразить отношение к ходатайству ЦБ, представитель Euroclear заявил, что сначала, по его мнению, суд должен "рассмотреть ходатайства, препятствующие рассмотрению дела". "Потому что нет смысла рассматривать это ходатайство, если иск будет оставлен без рассмотрения либо дело будет прекращено", - сказал юрист.Предварительное заседание по делу продолжается за закрытыми дверями. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Аналогичное основание привели в суде юристы Центробанка. Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
https://1prime.ru/20260116/euroclear-866561772.html
https://1prime.ru/20251223/euroclear-865838561.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866561751_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ee4caf4764362752eb5e569974b3604.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, москва, эльвира набиуллина, банк россия, euroclear, euroclear bank
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Euroclear, Euroclear Bank
Euroclear заявил, что не успел заявить позицию по иску ЦБ в закрытом режиме
Представитель Euroclear Bank заявил, что не успел заявить свою позицию против иска ЦБ
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Представитель Euroclear Bank заявил в арбитражном суде Москвы, что не успел заявить свою позицию против рассмотрения в закрытом режиме иска Банка России о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Другой стороне не дали контраргументировать ходатайство. Мы рассматривали порядок рассмотрения ходатайств, а свои контраргументы на ходатайство истца... даже не дали нам представить", - заявил представитель Euroclear уже после того, как суд огласил определение о рассмотрении дела в закрытом режиме.
Более 30 инвесторов хотят вступить в дело по иску ЦБ к Euroclear Bank
По словам представителя ответчика, контраргументы у Euroclear
есть и он хотел бы приобщить их к материалам дела.
Ранее, когда суд предложил ответчику выразить отношение к ходатайству ЦБ, представитель Euroclear заявил, что сначала, по его мнению, суд должен "рассмотреть ходатайства, препятствующие рассмотрению дела". "Потому что нет смысла рассматривать это ходатайство, если иск будет оставлен без рассмотрения либо дело будет прекращено", - сказал юрист.
Предварительное заседание по делу продолжается за закрытыми дверями.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
19 декабря сообщила, что Банк России
заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Аналогичное основание привели в суде юристы Центробанка.
Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Euroclear разблокировал средства ЕАБР, считавшиеся российскими