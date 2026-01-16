https://1prime.ru/20260116/euroclear-866562541.html

Euroclear заявил, что не успел заявить позицию по иску ЦБ в закрытом режиме

Euroclear заявил, что не успел заявить позицию по иску ЦБ в закрытом режиме - 16.01.2026

Euroclear заявил, что не успел заявить позицию по иску ЦБ в закрытом режиме

Представитель Euroclear Bank заявил в арбитражном суде Москвы, что не успел заявить свою позицию против рассмотрения в закрытом режиме иска Банка России о... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T11:26+0300

2026-01-16T11:26+0300

2026-01-16T11:28+0300

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Представитель Euroclear Bank заявил в арбитражном суде Москвы, что не успел заявить свою позицию против рассмотрения в закрытом режиме иска Банка России о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Другой стороне не дали контраргументировать ходатайство. Мы рассматривали порядок рассмотрения ходатайств, а свои контраргументы на ходатайство истца... даже не дали нам представить", - заявил представитель Euroclear уже после того, как суд огласил определение о рассмотрении дела в закрытом режиме.По словам представителя ответчика, контраргументы у Euroclear есть и он хотел бы приобщить их к материалам дела. Ранее, когда суд предложил ответчику выразить отношение к ходатайству ЦБ, представитель Euroclear заявил, что сначала, по его мнению, суд должен "рассмотреть ходатайства, препятствующие рассмотрению дела". "Потому что нет смысла рассматривать это ходатайство, если иск будет оставлен без рассмотрения либо дело будет прекращено", - сказал юрист.Предварительное заседание по делу продолжается за закрытыми дверями. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Аналогичное основание привели в суде юристы Центробанка. Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.

