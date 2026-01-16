Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд не допустил инвесторов в процесс по иску ЦБ к Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/euroclear-866569367.html
Суд не допустил инвесторов в процесс по иску ЦБ к Euroclear Bank
Суд не допустил инвесторов в процесс по иску ЦБ к Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ
Суд не допустил инвесторов в процесс по иску ЦБ к Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайства более 30 граждан, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, владеющем крупнейшим европейским... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T14:00+0300
2026-01-16T14:00+0300
финансы
банки
россия
москва
рф
банк россия
euroclear
euroclear bank
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866561751_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_87f71121dbb391ff64e93a301755136a.jpg
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайства более 30 граждан, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, владеющем крупнейшим европейским депозитарием, которые хотели вступить в процесс по иску Банка России к бельгийскому банку о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков в статусе третьих лиц, сообщил в суде РИА Новости Владимир Сауриди, представитель троих инвесторов. Рассмотрение ходатайств проходило в закрытом режиме. По словам Сауриди, некоторые из лиц, подавших ходатайства, ранее сами обращались с исками к Euroclear. Суд ранее в пятницу перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Исковое заявление ЦБ поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
https://1prime.ru/20260116/euroclear-866562541.html
https://1prime.ru/20260116/fond-866557551.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866561751_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ee4caf4764362752eb5e569974b3604.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва, рф, банк россия, euroclear, euroclear bank
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, банк Россия, Euroclear, Euroclear Bank
14:00 16.01.2026
 
Суд не допустил инвесторов в процесс по иску ЦБ к Euroclear Bank

Суд отклонил ходатайства более 30 инвесторов по иску ЦБ к Euroclear Bank

© РИА Новости . Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайства более 30 граждан, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, владеющем крупнейшим европейским депозитарием, которые хотели вступить в процесс по иску Банка России к бельгийскому банку о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков в статусе третьих лиц, сообщил в суде РИА Новости Владимир Сауриди, представитель троих инвесторов.
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Euroclear заявил, что не успел заявить позицию по иску ЦБ в закрытом режиме
11:26
Рассмотрение ходатайств проходило в закрытом режиме.
По словам Сауриди, некоторые из лиц, подавших ходатайства, ранее сами обращались с исками к Euroclear.
Суд ранее в пятницу перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме.
Исковое заявление ЦБ поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Американский фонд подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов
09:04
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАРФбанк РоссияEuroclearEuroclear Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала