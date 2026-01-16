https://1prime.ru/20260116/euroclear-866569367.html

Суд не допустил инвесторов в процесс по иску ЦБ к Euroclear Bank

2026-01-16T14:00+0300

финансы

банки

россия

москва

рф

банк россия

euroclear

euroclear bank

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866561751_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_87f71121dbb391ff64e93a301755136a.jpg

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайства более 30 граждан, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, владеющем крупнейшим европейским депозитарием, которые хотели вступить в процесс по иску Банка России к бельгийскому банку о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков в статусе третьих лиц, сообщил в суде РИА Новости Владимир Сауриди, представитель троих инвесторов. Рассмотрение ходатайств проходило в закрытом режиме. По словам Сауриди, некоторые из лиц, подавших ходатайства, ранее сами обращались с исками к Euroclear. Суд ранее в пятницу перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Исковое заявление ЦБ поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.

москва

рф

2026

Новости

финансы, банки, россия, москва, рф, банк россия, euroclear, euroclear bank