Суд не допустил инвесторов в процесс по иску ЦБ к Euroclear Bank
Суд отклонил ходатайства более 30 инвесторов по иску ЦБ к Euroclear Bank
© РИА Новости . Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайства более 30 граждан, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, владеющем крупнейшим европейским депозитарием, которые хотели вступить в процесс по иску Банка России к бельгийскому банку о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков в статусе третьих лиц, сообщил в суде РИА Новости Владимир Сауриди, представитель троих инвесторов.
Рассмотрение ходатайств проходило в закрытом режиме.
По словам Сауриди, некоторые из лиц, подавших ходатайства, ранее сами обращались с исками к Euroclear.
Суд ранее в пятницу перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме.
Исковое заявление ЦБ поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.