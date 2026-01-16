https://1prime.ru/20260116/euroclear-866571076.html

Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщили РИА Новости в суде участники заседания, проходившего в закрытом режиме. При этом дату следующего заседания они не назвали. В начале предварительного заседания в пятницу суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме. Истец ранее заявил в суде, что материалы дела содержат банковскую тайну. "Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию", - отметил представитель ЦБ. До этого представитель Euroclear заявил ходатайства об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении дела. Аргументировать их он не успел. В других многочисленных процессах по искам к Euroclear ответчик заявляет такие ходатайства, как правило, в связи с отсутствием, по его мнению, компетенции российских судов для разрешения таких споров. Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.

