Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/euroclear-866571076.html
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы отложил слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T14:22+0300
2026-01-16T14:22+0300
финансы
банки
россия
москва
рф
банк россия
euroclear
euroclear bank
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщили РИА Новости в суде участники заседания, проходившего в закрытом режиме. При этом дату следующего заседания они не назвали. В начале предварительного заседания в пятницу суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме. Истец ранее заявил в суде, что материалы дела содержат банковскую тайну. "Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию", - отметил представитель ЦБ. До этого представитель Euroclear заявил ходатайства об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении дела. Аргументировать их он не успел. В других многочисленных процессах по искам к Euroclear ответчик заявляет такие ходатайства, как правило, в связи с отсутствием, по его мнению, компетенции российских судов для разрешения таких споров. Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
https://1prime.ru/20260116/euroclear-866569367.html
https://1prime.ru/20260114/euroclear-866480191.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва, рф, банк россия, euroclear, euroclear bank
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, банк Россия, Euroclear, Euroclear Bank
14:22 16.01.2026
 
Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank

Суд отложил слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank о взыскании 18,2 трлн руб убытков

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщили РИА Новости в суде участники заседания, проходившего в закрытом режиме.
При этом дату следующего заседания они не назвали.
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Суд не допустил инвесторов в процесс по иску ЦБ к Euroclear Bank
14:00
В начале предварительного заседания в пятницу суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме.
Истец ранее заявил в суде, что материалы дела содержат банковскую тайну. "Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию", - отметил представитель ЦБ.
До этого представитель Euroclear заявил ходатайства об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении дела. Аргументировать их он не успел. В других многочисленных процессах по искам к Euroclear ответчик заявляет такие ходатайства, как правило, в связи с отсутствием, по его мнению, компетенции российских судов для разрешения таких споров.
Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Апелляция отклонила иск "Альфа-капитала" к Euroclear Bank
14 января, 12:45
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАРФбанк РоссияEuroclearEuroclear Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала