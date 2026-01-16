https://1prime.ru/20260116/euroclear-866573711.html

Стала известна дата следующего слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank

Стала известна дата следующего слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ

Стала известна дата следующего слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы отложил на 4 марта предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T15:21+0300

2026-01-16T15:21+0300

2026-01-16T15:21+0300

банки

финансы

россия

москва

рф

сергей савельев

банк россия

euroclear bank

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 4 марта предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, рассматриваемого в закрытом режиме. В ходе первого предварительного заседания в пятницу суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме. Как заявил представитель ЦБ в суде, материалы дела содержат банковскую тайну. По его словам, "учитывая беспрецедентную сумму иска… имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию". До этого один из юристов Euroclear зачитал ходатайства об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении производства по делу. Аргументировать их он не успел. В других многочисленных процессах по искам к Euroclear ответчик заявляет такие ходатайства, как правило, в связи с отсутствием, по его мнению, компетенции российских судов для разрешения таких споров. В ходе заседания суд рассмотрел и отклонил ходатайства более 30 инвесторов-физлиц, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, которые хотели вступить в процесс в статусе третьих лиц, сообщил в суде РИА Новости Владимир Сауриди, представитель троих инвесторов. По окончании заседания, на выходе из зала суда, представляющий Euroclear Bank Сергей Савельев от комментариев отказался. Юристы ЦБ комментировать тоже не стали. Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.

https://1prime.ru/20260116/euroclear-866562541.html

https://1prime.ru/20260116/euroclear-866569367.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, москва, рф, сергей савельев, банк россия, euroclear bank, euroclear