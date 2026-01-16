Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стала известна дата следующего слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/euroclear-866573711.html
Стала известна дата следующего слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank
Стала известна дата следующего слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank - 16.01.2026, ПРАЙМ
Стала известна дата следующего слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы отложил на 4 марта предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T15:21+0300
2026-01-16T15:21+0300
банки
финансы
россия
москва
рф
сергей савельев
банк россия
euroclear bank
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 4 марта предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, рассматриваемого в закрытом режиме. В ходе первого предварительного заседания в пятницу суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме. Как заявил представитель ЦБ в суде, материалы дела содержат банковскую тайну. По его словам, "учитывая беспрецедентную сумму иска… имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию". До этого один из юристов Euroclear зачитал ходатайства об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении производства по делу. Аргументировать их он не успел. В других многочисленных процессах по искам к Euroclear ответчик заявляет такие ходатайства, как правило, в связи с отсутствием, по его мнению, компетенции российских судов для разрешения таких споров. В ходе заседания суд рассмотрел и отклонил ходатайства более 30 инвесторов-физлиц, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, которые хотели вступить в процесс в статусе третьих лиц, сообщил в суде РИА Новости Владимир Сауриди, представитель троих инвесторов. По окончании заседания, на выходе из зала суда, представляющий Euroclear Bank Сергей Савельев от комментариев отказался. Юристы ЦБ комментировать тоже не стали. Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
https://1prime.ru/20260116/euroclear-866562541.html
https://1prime.ru/20260116/euroclear-866569367.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a84a8cbb7c1682f9baf0b073b5c1d432.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, москва, рф, сергей савельев, банк россия, euroclear bank, euroclear
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Сергей Савельев, банк Россия, Euroclear Bank, Euroclear
15:21 16.01.2026
 
Стала известна дата следующего слушания по иску ЦБ к Euroclear Bank

Предварительные слушания по иску ЦБ РФ к Euroclear Bank отложили на 4 марта

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 4 марта предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, рассматриваемого в закрытом режиме.
В ходе первого предварительного заседания в пятницу суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме. Как заявил представитель ЦБ в суде, материалы дела содержат банковскую тайну. По его словам, "учитывая беспрецедентную сумму иска… имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию".
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Euroclear заявил, что не успел заявить позицию по иску ЦБ в закрытом режиме
11:26
До этого один из юристов Euroclear зачитал ходатайства об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении производства по делу. Аргументировать их он не успел. В других многочисленных процессах по искам к Euroclear ответчик заявляет такие ходатайства, как правило, в связи с отсутствием, по его мнению, компетенции российских судов для разрешения таких споров.
В ходе заседания суд рассмотрел и отклонил ходатайства более 30 инвесторов-физлиц, чьи активы оказались заблокированы в Euroclear Bank, которые хотели вступить в процесс в статусе третьих лиц, сообщил в суде РИА Новости Владимир Сауриди, представитель троих инвесторов.
По окончании заседания, на выходе из зала суда, представляющий Euroclear Bank Сергей Савельев от комментариев отказался. Юристы ЦБ комментировать тоже не стали.
Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Суд не допустил инвесторов в процесс по иску ЦБ к Euroclear Bank
14:00
 
БанкиФинансыРОССИЯМОСКВАРФСергей Савельевбанк РоссияEuroclear BankEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала