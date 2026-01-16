https://1prime.ru/20260116/evropa-866552761.html

"Киеву разрешат". На Западе раскрыли тайный план в отношении Украины

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена использовать кредитование Украины в своих интересах, устанавливая для Киева жесткие правила, пишет издание The European Conservative."Европейская комиссия собирается одобрить кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины. <…> Киеву разрешат закупать оружие вне Европы только в виде исключения. <…> Помощь направлена на поддержание военных усилий и одновременно укрепление оборонной промышленности ЕС, объединяя конфликт в систему, которая рассматривает войну как обычную часть политики ЕС", — говорится в публикации.Издание подчеркивает, что Еврокомиссия использует тяжелое положение Украины, чтобы установить для нее беспрецедентные условия кредитования.Комиссия использует зависимость Киева для навязывания правил, которые до недавнего времени казались политически немыслимыми: общие фонды должны оставаться в Европе и служить европейским стратегическим интересам", — отмечают авторы статьи.В декабре страны ЕС не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и решили предоставить совместный заем в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов предполагается выделить на военную поддержку, с приоритетом на закупку вооружений из стран Европы.Венгрия, Словакия и Чехия не стали участвовать в обеспечении кредита. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил на декабрьском саммите, что возвращать этот долг придется будущим поколениям тех, кто принял решение о займе, так как Украина не вернет эти средства.

