"Киеву разрешат". На Западе раскрыли тайный план в отношении Украины - 16.01.2026
Политика
"Киеву разрешат". На Западе раскрыли тайный план в отношении Украины
"Киеву разрешат". На Западе раскрыли тайный план в отношении Украины
2026-01-16T06:11+0300
2026-01-16T06:11+0300
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена использовать кредитование Украины в своих интересах, устанавливая для Киева жесткие правила, пишет издание The European Conservative."Европейская комиссия собирается одобрить кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины. &lt;…&gt; Киеву разрешат закупать оружие вне Европы только в виде исключения. &lt;…&gt; Помощь направлена на поддержание военных усилий и одновременно укрепление оборонной промышленности ЕС, объединяя конфликт в систему, которая рассматривает войну как обычную часть политики ЕС", — говорится в публикации.Издание подчеркивает, что Еврокомиссия использует тяжелое положение Украины, чтобы установить для нее беспрецедентные условия кредитования.Комиссия использует зависимость Киева для навязывания правил, которые до недавнего времени казались политически немыслимыми: общие фонды должны оставаться в Европе и служить европейским стратегическим интересам", — отмечают авторы статьи.В декабре страны ЕС не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и решили предоставить совместный заем в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов предполагается выделить на военную поддержку, с приоритетом на закупку вооружений из стран Европы.Венгрия, Словакия и Чехия не стали участвовать в обеспечении кредита. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил на декабрьском саммите, что возвращать этот долг придется будущим поколениям тех, кто принял решение о займе, так как Украина не вернет эти средства.
06:11 16.01.2026
 
"Киеву разрешат". На Западе раскрыли тайный план в отношении Украины

TЕС: Еврокомиссия навязывает Украине обременительные условия кредитования

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена использовать кредитование Украины в своих интересах, устанавливая для Киева жесткие правила, пишет издание The European Conservative.
"Европейская комиссия собирается одобрить кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины. <…> Киеву разрешат закупать оружие вне Европы только в виде исключения. <…> Помощь направлена на поддержание военных усилий и одновременно укрепление оборонной промышленности ЕС, объединяя конфликт в систему, которая рассматривает войну как обычную часть политики ЕС", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что Еврокомиссия использует тяжелое положение Украины, чтобы установить для нее беспрецедентные условия кредитования.
Комиссия использует зависимость Киева для навязывания правил, которые до недавнего времени казались политически немыслимыми: общие фонды должны оставаться в Европе и служить европейским стратегическим интересам", — отмечают авторы статьи.
В декабре страны ЕС не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и решили предоставить совместный заем в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы 60 миллиардов предполагается выделить на военную поддержку, с приоритетом на закупку вооружений из стран Европы.
Венгрия, Словакия и Чехия не стали участвовать в обеспечении кредита. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил на декабрьском саммите, что возвращать этот долг придется будущим поколениям тех, кто принял решение о займе, так как Украина не вернет эти средства.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за кредита для Украины
14 января, 22:38
 
Политика
 
 
Заголовок открываемого материала