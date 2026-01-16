https://1prime.ru/20260116/fas-866560145.html

ФАС выявила медицинский картель на торгах для Воронежской области

2026-01-16T10:29+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель при проведении торгов на поставку медицинских изделий для государственных учреждений Воронежской области на сумму 4,6 миллиарда рублей, сообщило ведомство. "ФАС выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области", - говорится в сообщении. Служба уточнила, что возбудила дело в отношении ООО "Диафарм", ООО "Фарм-Групп", ООО "Айболит 36", ООО "М-Комплимед" и ООО "СВ-Фарм 36". Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП, добавили в службе.

