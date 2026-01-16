https://1prime.ru/20260116/fas-866560145.html
ФАС выявила медицинский картель на торгах для Воронежской области
ФАС выявила медицинский картель на торгах для Воронежской области - 16.01.2026, ПРАЙМ
ФАС выявила медицинский картель на торгах для Воронежской области
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель при проведении торгов на поставку медицинских изделий для государственных учреждений | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T10:29+0300
2026-01-16T10:29+0300
2026-01-16T10:29+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/25/835022516_0:0:1475:830_1920x0_80_0_0_e096afbf8eb99895fadf939b8bc2bfd6.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель при проведении торгов на поставку медицинских изделий для государственных учреждений Воронежской области на сумму 4,6 миллиарда рублей, сообщило ведомство. "ФАС выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области", - говорится в сообщении. Служба уточнила, что возбудила дело в отношении ООО "Диафарм", ООО "Фарм-Групп", ООО "Айболит 36", ООО "М-Комплимед" и ООО "СВ-Фарм 36". Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП, добавили в службе.
https://1prime.ru/20251229/fas-866034343.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83502/25/835022516_47:0:1340:970_1920x0_80_0_0_fa83ddc334b5fe80661d9b4a58b4bb42.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
ФАС выявила медицинский картель на торгах для Воронежской области
ФАС выявила медицинский картель на торгах для Воронежской области на 4,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель при проведении торгов на поставку медицинских изделий для государственных учреждений Воронежской области на сумму 4,6 миллиарда рублей, сообщило ведомство.
"ФАС выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области", - говорится в сообщении.
Служба уточнила, что возбудила дело в отношении ООО "Диафарм", ООО "Фарм-Групп", ООО "Айболит 36", ООО "М-Комплимед" и ООО "СВ-Фарм 36". Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов.
В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП, добавили в службе.
ФАС возбудила дело против "Дымовского колбасного производства"