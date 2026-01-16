https://1prime.ru/20260116/finlyandiya-866561371.html

В Финляндии обанкротилось рекордное с 1996 года число компаний

В Финляндии обанкротилось рекордное с 1996 года число компаний

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рекордное с 1996 года число компаний обанкротилось в Финляндии в 2025 году, заявила в пятницу старший актуарий статистического управления республики Мира Кууссаари. "В прошлом году число банкротств стало самым большим с 1996 года. По сравнению с предыдущим годом число заявлений о банкротстве выросло на 12%", - приводятся ее слова в сообщении на сайте статистического управления. По данным статистического управления, в 2025 году более 3,9 тысячи компаний подали заявление о банкротстве. Наибольшее число банкротств пришлось на сферу услуг, строительный сектор и торговлю.

