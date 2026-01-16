Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260116/finlyandiya-866561371.html
бизнес
промышленность
финляндия
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рекордное с 1996 года число компаний обанкротилось в Финляндии в 2025 году, заявила в пятницу старший актуарий статистического управления республики Мира Кууссаари. "В прошлом году число банкротств стало самым большим с 1996 года. По сравнению с предыдущим годом число заявлений о банкротстве выросло на 12%", - приводятся ее слова в сообщении на сайте статистического управления. По данным статистического управления, в 2025 году более 3,9 тысячи компаний подали заявление о банкротстве. Наибольшее число банкротств пришлось на сферу услуг, строительный сектор и торговлю.
финляндия
бизнес, промышленность, финляндия
Бизнес, Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ
11:00 16.01.2026
 
В Финляндии обанкротилось рекордное с 1996 года число компаний

В Финляндии рекордное с 1996 года число компаний обанкротилось в 2025 году

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рекордное с 1996 года число компаний обанкротилось в Финляндии в 2025 году, заявила в пятницу старший актуарий статистического управления республики Мира Кууссаари.
"В прошлом году число банкротств стало самым большим с 1996 года. По сравнению с предыдущим годом число заявлений о банкротстве выросло на 12%", - приводятся ее слова в сообщении на сайте статистического управления.
По данным статистического управления, в 2025 году более 3,9 тысячи компаний подали заявление о банкротстве. Наибольшее число банкротств пришлось на сферу услуг, строительный сектор и торговлю.
