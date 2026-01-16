Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На FoodExpo в Гонконге планируют организовать российский павильон - 16.01.2026, ПРАЙМ
На FoodExpo в Гонконге планируют организовать российский павильон
2026-01-16T07:22+0300
2026-01-16T08:06+0300
ПЕКИН, 16 янв – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Единый российский павильон планируется организовать на продуктовой выставке FoodExpo в Гонконге в августе 2026 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов. "Генеральное консульство активно помогает нашим производителям. Напомню, что при поддержке АО "Российский экспортный центр" с середины прошлого года в городе работает магазин, торгующий исключительно продуктами питания, напитками и косметикой из России. Эта торговая точка под брендом "Сделано в России" позволила гонконгцам открыть для себя гастрономический мир нашей страны", - заявил Каргаполов. Кроме того, отметил он, проживающие в городе россияне также продвигают отечественную продукцию в онлайн-магазинах, а недавно заработал ресторан, предлагающий посетителям традиционные блюда русской кухни – борщ, гуляш, винегрет и квашеную капусту, "место пользуется большим спросом у гонконгцев, уже появились постоянные клиенты". "В августе этого года планируем организовать единый российский павильон на продуктовой выставке FoodExpo, ежегодно привлекающей более полумиллиона посетителей", - сообщил дипломат.
ПРАЙМ
бизнес, россия, гонконг, рф, макао
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ГОНКОНГ, РФ, МАКАО
07:22 16.01.2026 (обновлено: 08:06 16.01.2026)
 
На FoodExpo в Гонконге планируют организовать российский павильон

ПЕКИН, 16 янв – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Единый российский павильон планируется организовать на продуктовой выставке FoodExpo в Гонконге в августе 2026 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
"Генеральное консульство активно помогает нашим производителям. Напомню, что при поддержке АО "Российский экспортный центр" с середины прошлого года в городе работает магазин, торгующий исключительно продуктами питания, напитками и косметикой из России. Эта торговая точка под брендом "Сделано в России" позволила гонконгцам открыть для себя гастрономический мир нашей страны", - заявил Каргаполов.
Кроме того, отметил он, проживающие в городе россияне также продвигают отечественную продукцию в онлайн-магазинах, а недавно заработал ресторан, предлагающий посетителям традиционные блюда русской кухни – борщ, гуляш, винегрет и квашеную капусту, "место пользуется большим спросом у гонконгцев, уже появились постоянные клиенты".
"В августе этого года планируем организовать единый российский павильон на продуктовой выставке FoodExpo, ежегодно привлекающей более полумиллиона посетителей", - сообщил дипломат.
 
