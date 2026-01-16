https://1prime.ru/20260116/frg-866592504.html

МВД ФРГ подтвердило сообщения о препятствовании проходу судов с Россией

МВД ФРГ подтвердило сообщения о препятствовании проходу судов с Россией - 16.01.2026, ПРАЙМ

МВД ФРГ подтвердило сообщения о препятствовании проходу судов с Россией

Представитель министерства внутренних дел ФРГ Бьёрн Бовинкельманн подтвердил информацию немецких СМИ о случаях воспрепятствования проходу через территориальные... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T23:12+0300

2026-01-16T23:12+0300

2026-01-16T23:12+0300

политика

россия

германия

балтийское море

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860216746_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_0c463a50808cc9a756338aebef980b77.jpg

БЕРЛИН, 16 янв - ПРАЙМ. Представитель министерства внутренних дел ФРГ Бьёрн Бовинкельманн подтвердил информацию немецких СМИ о случаях воспрепятствования проходу через территориальные воды Германии судов, якобы связанных с Россией, отказавшись при этом от подробных комментариев. Телерадиокомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung сообщили в четверг со ссылкой на источники о том, что Германия начала запрещать входить в свои воды судам, которые связаны с Россией или которые власти ФРГ относят к так называемому теневому флоту. В частности, говорилось о воспрепятствовании проходу нескольких судов, среди них научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров". "Я могу подтвердить, что федеральная полиция проводит операцию в этой связи в Балтийском море, но также и то, что речь идет о текущих оперативных мероприятиях и что по соображениям оперативной тактики я не могу раскрывать более подробную информацию", - заявил Бовинкельманн, отвечая на соответствующий вопрос на правительственном брифинге. Представитель министерства также отказался сообщить информацию о конкретных случаях и количестве судов, которые не смогли пройти в территориальные воды Германии из-за действий полиции. Однако утверждал, что правоохранители действуют в рамках законных полномочий и принимают меры, необходимые для предотвращения возможных угроз. "У федеральной полиции есть задача и она выполняет ее, контролируя судоходство в Северном и Балтийском морях, то есть в исключительной экономической зоне Германии и в территориальных водах Германии", - заключил представитель МВД ФРГ.

https://1prime.ru/20260115/germaniya-866546011.html

германия

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, балтийское море, мвд