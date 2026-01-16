Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД ФРГ подтвердило сообщения о препятствовании проходу судов с Россией - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260116/frg-866592504.html
МВД ФРГ подтвердило сообщения о препятствовании проходу судов с Россией
МВД ФРГ подтвердило сообщения о препятствовании проходу судов с Россией - 16.01.2026, ПРАЙМ
МВД ФРГ подтвердило сообщения о препятствовании проходу судов с Россией
Представитель министерства внутренних дел ФРГ Бьёрн Бовинкельманн подтвердил информацию немецких СМИ о случаях воспрепятствования проходу через территориальные... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T23:12+0300
2026-01-16T23:12+0300
политика
россия
германия
балтийское море
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860216746_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_0c463a50808cc9a756338aebef980b77.jpg
БЕРЛИН, 16 янв - ПРАЙМ. Представитель министерства внутренних дел ФРГ Бьёрн Бовинкельманн подтвердил информацию немецких СМИ о случаях воспрепятствования проходу через территориальные воды Германии судов, якобы связанных с Россией, отказавшись при этом от подробных комментариев. Телерадиокомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung сообщили в четверг со ссылкой на источники о том, что Германия начала запрещать входить в свои воды судам, которые связаны с Россией или которые власти ФРГ относят к так называемому теневому флоту. В частности, говорилось о воспрепятствовании проходу нескольких судов, среди них научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров". "Я могу подтвердить, что федеральная полиция проводит операцию в этой связи в Балтийском море, но также и то, что речь идет о текущих оперативных мероприятиях и что по соображениям оперативной тактики я не могу раскрывать более подробную информацию", - заявил Бовинкельманн, отвечая на соответствующий вопрос на правительственном брифинге. Представитель министерства также отказался сообщить информацию о конкретных случаях и количестве судов, которые не смогли пройти в территориальные воды Германии из-за действий полиции. Однако утверждал, что правоохранители действуют в рамках законных полномочий и принимают меры, необходимые для предотвращения возможных угроз. "У федеральной полиции есть задача и она выполняет ее, контролируя судоходство в Северном и Балтийском морях, то есть в исключительной экономической зоне Германии и в территориальных водах Германии", - заключил представитель МВД ФРГ.
https://1prime.ru/20260115/germaniya-866546011.html
германия
балтийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860216746_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cabe29b067765fb61352244cf9775a4b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, балтийское море, мвд
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Балтийское море, МВД
23:12 16.01.2026
 
МВД ФРГ подтвердило сообщения о препятствовании проходу судов с Россией

МВД ФРГ подтвердило данные о препятствовании проходу судов, якобы связанных с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 16 янв - ПРАЙМ. Представитель министерства внутренних дел ФРГ Бьёрн Бовинкельманн подтвердил информацию немецких СМИ о случаях воспрепятствования проходу через территориальные воды Германии судов, якобы связанных с Россией, отказавшись при этом от подробных комментариев.
Телерадиокомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung сообщили в четверг со ссылкой на источники о том, что Германия начала запрещать входить в свои воды судам, которые связаны с Россией или которые власти ФРГ относят к так называемому теневому флоту. В частности, говорилось о воспрепятствовании проходу нескольких судов, среди них научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров".
"Я могу подтвердить, что федеральная полиция проводит операцию в этой связи в Балтийском море, но также и то, что речь идет о текущих оперативных мероприятиях и что по соображениям оперативной тактики я не могу раскрывать более подробную информацию", - заявил Бовинкельманн, отвечая на соответствующий вопрос на правительственном брифинге.
Представитель министерства также отказался сообщить информацию о конкретных случаях и количестве судов, которые не смогли пройти в территориальные воды Германии из-за действий полиции. Однако утверждал, что правоохранители действуют в рамках законных полномочий и принимают меры, необходимые для предотвращения возможных угроз.
"У федеральной полиции есть задача и она выполняет ее, контролируя судоходство в Северном и Балтийском морях, то есть в исключительной экономической зоне Германии и в территориальных водах Германии", - заключил представитель МВД ФРГ.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
В ФРГ признали ключевую роль "Северных потоков" в энергоснабжении страны
15 января, 22:26
 
ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯБалтийское мореМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала