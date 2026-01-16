МВД ФРГ подтвердило сообщения о препятствовании проходу судов с Россией
МВД ФРГ подтвердило данные о препятствовании проходу судов, якобы связанных с Россией
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 янв - ПРАЙМ. Представитель министерства внутренних дел ФРГ Бьёрн Бовинкельманн подтвердил информацию немецких СМИ о случаях воспрепятствования проходу через территориальные воды Германии судов, якобы связанных с Россией, отказавшись при этом от подробных комментариев.
Телерадиокомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung сообщили в четверг со ссылкой на источники о том, что Германия начала запрещать входить в свои воды судам, которые связаны с Россией или которые власти ФРГ относят к так называемому теневому флоту. В частности, говорилось о воспрепятствовании проходу нескольких судов, среди них научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров".
"Я могу подтвердить, что федеральная полиция проводит операцию в этой связи в Балтийском море, но также и то, что речь идет о текущих оперативных мероприятиях и что по соображениям оперативной тактики я не могу раскрывать более подробную информацию", - заявил Бовинкельманн, отвечая на соответствующий вопрос на правительственном брифинге.
Представитель министерства также отказался сообщить информацию о конкретных случаях и количестве судов, которые не смогли пройти в территориальные воды Германии из-за действий полиции. Однако утверждал, что правоохранители действуют в рамках законных полномочий и принимают меры, необходимые для предотвращения возможных угроз.
"У федеральной полиции есть задача и она выполняет ее, контролируя судоходство в Северном и Балтийском морях, то есть в исключительной экономической зоне Германии и в территориальных водах Германии", - заключил представитель МВД ФРГ.