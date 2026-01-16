https://1prime.ru/20260116/frs-866582328.html

Промышленное производство в США в декабре выросло

2026-01-16T18:19+0300

экономика

мировая экономика

промышленность

сша

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,1%.Загрузка промышленных мощностей в декабре выросла до 76,3% с пересмотренного показателя ноября в 76,1%. Аналитики ждали сохранения загрузки на изначальном уровня предыдущего месяца в 76%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.

сша

2026

