Промышленное производство в США в декабре выросло - 16.01.2026
Промышленное производство в США в декабре выросло
Промышленное производство в США в декабре выросло - 16.01.2026, ПРАЙМ
Промышленное производство в США в декабре выросло
Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T18:19+0300
2026-01-16T18:19+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
сша
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,1%.Загрузка промышленных мощностей в декабре выросла до 76,3% с пересмотренного показателя ноября в 76,1%. Аналитики ждали сохранения загрузки на изначальном уровня предыдущего месяца в 76%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
мировая экономика, промышленность, сша
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США
18:19 16.01.2026
 
Промышленное производство в США в декабре выросло

ФРС: промпроизводство в США в декабре увеличилось на 0,4%

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,1%.
Загрузка промышленных мощностей в декабре выросла до 76,3% с пересмотренного показателя ноября в 76,1%. Аналитики ждали сохранения загрузки на изначальном уровня предыдущего месяца в 76%.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
Заголовок открываемого материала