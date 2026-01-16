https://1prime.ru/20260116/frs-866582328.html
Промышленное производство в США в декабре выросло
Промышленное производство в США в декабре выросло - 16.01.2026, ПРАЙМ
Промышленное производство в США в декабре выросло
Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T18:19+0300
2026-01-16T18:19+0300
2026-01-16T18:19+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_0:163:2175:1386_1920x0_80_0_0_5f8326f2eec3cd771c632ba78939f7f1.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,1%.Загрузка промышленных мощностей в декабре выросла до 76,3% с пересмотренного показателя ноября в 76,1%. Аналитики ждали сохранения загрузки на изначальном уровня предыдущего месяца в 76%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
https://1prime.ru/20260116/neft-866556903.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_56:0:2120:1548_1920x0_80_0_0_6541a1f2b7875007322fdd144dca8787.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, промышленность, сша
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США
Промышленное производство в США в декабре выросло
ФРС: промпроизводство в США в декабре увеличилось на 0,4%
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,1%.
Загрузка промышленных мощностей в декабре выросла до 76,3% с пересмотренного показателя ноября в 76,1%. Аналитики ждали сохранения загрузки на изначальном уровня предыдущего месяца в 76%.
Индекс промышленного производства в США
за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
Нефть дешевеет на снижении риска удара США по Ирану