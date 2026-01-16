https://1prime.ru/20260116/gaz-866578419.html

Цены на газ в Европе ускорили рост до 10%
16.01.2026

Цены на газ в Европе ускорили рост до 10%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу усилили рост до 10%, приблизившись к отметке в 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. | 16.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу усилили рост до 10%, приблизившись к отметке в 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). А по состоянию на 15.57 мск стоимость составляла 436,9 доллара (+9,7%). Минутами ранее показатель достигал 438,1 доллара (+10%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 398,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

