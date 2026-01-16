https://1prime.ru/20260116/gaz-866583386.html

Цены на газ в Европе превысили отметку в 450 долларов за тысячу кубометров

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с конца июня прошлого превысили отметку в 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). А по состоянию на 17.30 мск стоимость составляла 449,5 доллара (+12,8%). Минутами ранее показатель достигал 450,5 доллара (+13,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 398,4 доллара за тысячу кубометров. В последний раз уровень в 450 долларов биржевые цены на газ превышали 23 июня 2025 года. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

