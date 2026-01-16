Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на газ в Европе превысили отметку в 450 долларов за тысячу кубометров - 16.01.2026
Цены на газ в Европе превысили отметку в 450 долларов за тысячу кубометров
2026-01-16T18:39+0300
2026-01-16T18:39+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с конца июня прошлого превысили отметку в 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). А по состоянию на 17.30 мск стоимость составляла 449,5 доллара (+12,8%). Минутами ранее показатель достигал 450,5 доллара (+13,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 398,4 доллара за тысячу кубометров. В последний раз уровень в 450 долларов биржевые цены на газ превышали 23 июня 2025 года. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
нидерланды
газ, торги, европа, нидерланды
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ
18:39 16.01.2026
 
Цены на газ в Европе превысили отметку в 450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с конца июня превысили отметку в $450 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Иван Руднев
Газокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с конца июня прошлого превысили отметку в 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 411,8 доллара (+3,4%). А по состоянию на 17.30 мск стоимость составляла 449,5 доллара (+12,8%). Минутами ранее показатель достигал 450,5 доллара (+13,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 398,4 доллара за тысячу кубометров.
В последний раз уровень в 450 долларов биржевые цены на газ превышали 23 июня 2025 года.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Цены на газ в Европе ускорили рост до 10%
