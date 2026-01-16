https://1prime.ru/20260116/gazprom-866569209.html

"Газпром" предупредил о проблемах с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии

"Газпром" предупредил о проблемах с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии - 16.01.2026, ПРАЙМ

"Газпром" предупредил о проблемах с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии

16.01.2026

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики 15 января опустились ниже 40%, недостаточный объем газа в нем может создать серьезные проблемы для газоснабжения потребителей в прибалтийский странах и в Финляндии, предупредил "Газпром". "15 января в единственном подземном хранилище Прибалтики запасы газа опустились ниже 40%... Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике, а также в Финляндии", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Как уточнила компания, данные о заполненности этого газохранилища в Прибалтике приводят Gas Infrastructure Europe и оператор газотранспортной системы и хранилища Латвии Conexus Baltic Grid. В прошлом году такой уровень запасов был зафиксирован на два месяца позднее – в середине марта.Сезон отбора в 2024-2025 годах длился там до середины апреля, напомнил "Газпром".Активно расходуется газ и из подземных хранилищ Украины – суточные отборы вышли на максимальные значения с начала текущего сезона, обратили внимание в компании.

2026

