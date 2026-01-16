Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" предупредил о проблемах с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/gazprom-866569209.html
"Газпром" предупредил о проблемах с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии
"Газпром" предупредил о проблемах с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" предупредил о проблемах с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии
Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики 15 января опустились ниже 40%, недостаточный объем газа в нем может создать серьезные проблемы для... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T13:53+0300
2026-01-16T13:53+0300
газ
прибалтика
финляндия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865235539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eaf65d408fb06c31394c4af863ff9312.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики 15 января опустились ниже 40%, недостаточный объем газа в нем может создать серьезные проблемы для газоснабжения потребителей в прибалтийский странах и в Финляндии, предупредил "Газпром". &quot;15 января в единственном подземном хранилище Прибалтики запасы газа опустились ниже 40%... Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике, а также в Финляндии&quot;, – говорится в сообщении в Telegram-канале &quot;Газпрома&quot;.Как уточнила компания, данные о заполненности этого газохранилища в Прибалтике приводят Gas Infrastructure Europe и оператор газотранспортной системы и хранилища Латвии Conexus Baltic Grid. В прошлом году такой уровень запасов был зафиксирован на два месяца позднее – в середине марта.Сезон отбора в 2024-2025 годах длился там до середины апреля, напомнил "Газпром".Активно расходуется газ и из подземных хранилищ Украины – суточные отборы вышли на максимальные значения с начала текущего сезона, обратили внимание в компании.
https://1prime.ru/20260114/gaz-866499334.html
прибалтика
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865235539_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_be254251f4409bc14ab7668216547eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, прибалтика, финляндия, газпром
Газ, Прибалтика, ФИНЛЯНДИЯ, Газпром
13:53 16.01.2026
 
"Газпром" предупредил о проблемах с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии

"Газпром": запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Прибалтике опустились ниже 40%

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочие проводят заключительные проверки перед запуском в эксплуатацию подземного хранилища газа в Калининградской области
Рабочие проводят заключительные проверки перед запуском в эксплуатацию подземного хранилища газа в Калининградской области - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Рабочие проводят заключительные проверки перед запуском в эксплуатацию подземного хранилища газа в Калининградской области. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики 15 января опустились ниже 40%, недостаточный объем газа в нем может создать серьезные проблемы для газоснабжения потребителей в прибалтийский странах и в Финляндии, предупредил "Газпром".

"15 января в единственном подземном хранилище Прибалтики запасы газа опустились ниже 40%... Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике, а также в Финляндии", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Как уточнила компания, данные о заполненности этого газохранилища в Прибалтике приводят Gas Infrastructure Europe и оператор газотранспортной системы и хранилища Латвии Conexus Baltic Grid. В прошлом году такой уровень запасов был зафиксирован на два месяца позднее – в середине марта.
Сезон отбора в 2024-2025 годах длился там до середины апреля, напомнил "Газпром".
Активно расходуется газ и из подземных хранилищ Украины – суточные отборы вышли на максимальные значения с начала текущего сезона, обратили внимание в компании.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Запасы газа в ПХГ Европы стремятся к историческому минимуму
14 января, 20:00
 
ГазПрибалтикаФИНЛЯНДИЯГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала