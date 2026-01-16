https://1prime.ru/20260116/gd-866549382.html

В ГД предложили сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров

В ГД предложили сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров - 16.01.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров

Депутаты Госдумы предложили скорректировать Воздушный кодекс РФ, чтобы сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров в адрес авиаперевозчиков с действующих... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T00:17+0300

2026-01-16T00:17+0300

2026-01-16T00:17+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866549382.jpg?1768511824

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили скорректировать Воздушный кодекс РФ, чтобы сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров в адрес авиаперевозчиков с действующих 30 дней до пяти. Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью в статью 1271 Воздушного Кодекса Российской Федерации, согласно которому перевозчик обязан рассмотреть претензию в течение пяти дней со дня её поступления и в письменной форме или в форме подписанного электронной подписью электронного документа уведомить лицо, предъявившее претензию, об удовлетворении или отклонении претензии", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время перевозчик обязан в течение 30 дней со дня поступления претензии рассмотреть ее и в письменной или электронной форме уведомить лицо, предъявившее претензию, об удовлетворении или отклонении претензии. В документах отмечается, что в последнее время участились массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах, вызванные, как правило, неблагоприятными погодными условиями, приводящими к закрытию воздушного пространства, сбоями в работе системы, техническими неисправностями воздушного судна и иными причинами. И в этой связи, как уточнили авторы проекта, рассмотрение претензии в течение 30 дней представляется крайне продолжительным сроком с учетом имеющихся в настоящее время технических возможностей. "Сокращение времени рассмотрения авиакомпании клиентской претензии — это действенный ответ на вызовы времени, связанные с регулярным закрытием российских авиагаваней, внезапным перенаправлением бортов в другие аэропорты, исчезновением багажа и прочими нештатными ситуациями, далеко не всегда сопровождающимися адекватным поведением представителей перевозчика", - сказал Нилов РИА Новости. По его словам, людям не предоставляют своевременную информацию, а также могут часами удерживать в самолёте, сутками держать в аэропорту и не предоставлять необходимые воду, еду и гостиничные услуги. "Всё это грубое нарушение действующего законодательства, и у пассажиров должна быть возможность оперативно с этим бороться", - добавил депутат.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия