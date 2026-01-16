Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/gd-866549382.html
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров - 16.01.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров
Депутаты Госдумы предложили скорректировать Воздушный кодекс РФ, чтобы сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров в адрес авиаперевозчиков с действующих... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T00:17+0300
2026-01-16T00:17+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866549382.jpg?1768511824
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили скорректировать Воздушный кодекс РФ, чтобы сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров в адрес авиаперевозчиков с действующих 30 дней до пяти. Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью в статью 1271 Воздушного Кодекса Российской Федерации, согласно которому перевозчик обязан рассмотреть претензию в течение пяти дней со дня её поступления и в письменной форме или в форме подписанного электронной подписью электронного документа уведомить лицо, предъявившее претензию, об удовлетворении или отклонении претензии", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время перевозчик обязан в течение 30 дней со дня поступления претензии рассмотреть ее и в письменной или электронной форме уведомить лицо, предъявившее претензию, об удовлетворении или отклонении претензии. В документах отмечается, что в последнее время участились массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах, вызванные, как правило, неблагоприятными погодными условиями, приводящими к закрытию воздушного пространства, сбоями в работе системы, техническими неисправностями воздушного судна и иными причинами. И в этой связи, как уточнили авторы проекта, рассмотрение претензии в течение 30 дней представляется крайне продолжительным сроком с учетом имеющихся в настоящее время технических возможностей. "Сокращение времени рассмотрения авиакомпании клиентской претензии — это действенный ответ на вызовы времени, связанные с регулярным закрытием российских авиагаваней, внезапным перенаправлением бортов в другие аэропорты, исчезновением багажа и прочими нештатными ситуациями, далеко не всегда сопровождающимися адекватным поведением представителей перевозчика", - сказал Нилов РИА Новости. По его словам, людям не предоставляют своевременную информацию, а также могут часами удерживать в самолёте, сутками держать в аэропорту и не предоставлять необходимые воду, еду и гостиничные услуги. "Всё это грубое нарушение действующего законодательства, и у пассажиров должна быть возможность оперативно с этим бороться", - добавил депутат.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:17 16.01.2026
 
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров

В ГД предложили сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров к авиаперевозчикам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили скорректировать Воздушный кодекс РФ, чтобы сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров в адрес авиаперевозчиков с действующих 30 дней до пяти.
Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью в статью 1271 Воздушного Кодекса Российской Федерации, согласно которому перевозчик обязан рассмотреть претензию в течение пяти дней со дня её поступления и в письменной форме или в форме подписанного электронной подписью электронного документа уведомить лицо, предъявившее претензию, об удовлетворении или отклонении претензии", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время перевозчик обязан в течение 30 дней со дня поступления претензии рассмотреть ее и в письменной или электронной форме уведомить лицо, предъявившее претензию, об удовлетворении или отклонении претензии.
В документах отмечается, что в последнее время участились массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах, вызванные, как правило, неблагоприятными погодными условиями, приводящими к закрытию воздушного пространства, сбоями в работе системы, техническими неисправностями воздушного судна и иными причинами.
И в этой связи, как уточнили авторы проекта, рассмотрение претензии в течение 30 дней представляется крайне продолжительным сроком с учетом имеющихся в настоящее время технических возможностей.
"Сокращение времени рассмотрения авиакомпании клиентской претензии — это действенный ответ на вызовы времени, связанные с регулярным закрытием российских авиагаваней, внезапным перенаправлением бортов в другие аэропорты, исчезновением багажа и прочими нештатными ситуациями, далеко не всегда сопровождающимися адекватным поведением представителей перевозчика", - сказал Нилов РИА Новости.
По его словам, людям не предоставляют своевременную информацию, а также могут часами удерживать в самолёте, сутками держать в аэропорту и не предоставлять необходимые воду, еду и гостиничные услуги. "Всё это грубое нарушение действующего законодательства, и у пассажиров должна быть возможность оперативно с этим бороться", - добавил депутат.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала