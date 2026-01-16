Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами

https://1prime.ru/20260116/genby-866589587.html

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству РФ представить предложения по повышению эффективности управления отраслью автономных систем. "Прошу администрацию президента и правительство представить предложения по повышению эффективности управления развитием национальной отрасли автономных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем. Путин подчеркнул, что такие решения призваны наладить тесную координацию действий министерств, ведомств, субъектов РФ, технологических компаний и научных организаций в сфере автономных систем.

