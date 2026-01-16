Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами
Путин поручил повысить эффективность управления автономными системами
экономика
россия
бизнес
рф
владимир путин
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству РФ представить предложения по повышению эффективности управления отраслью автономных систем. "Прошу администрацию президента и правительство представить предложения по повышению эффективности управления развитием национальной отрасли автономных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем. Путин подчеркнул, что такие решения призваны наладить тесную координацию действий министерств, ведомств, субъектов РФ, технологических компаний и научных организаций в сфере автономных систем.
рф
россия, бизнес, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Владимир Путин
21:58 16.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству РФ представить предложения по повышению эффективности управления отраслью автономных систем.
"Прошу администрацию президента и правительство представить предложения по повышению эффективности управления развитием национальной отрасли автономных систем", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию автономных систем.
Путин подчеркнул, что такие решения призваны наладить тесную координацию действий министерств, ведомств, субъектов РФ, технологических компаний и научных организаций в сфере автономных систем.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин
Вчера, 17:28
 
