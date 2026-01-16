https://1prime.ru/20260116/gie-866588412.html
Первые две недели января стали рекордными для Европы по импорту СПГ
Первые две недели января стали рекордными для Европы по импорту СПГ - 16.01.2026, ПРАЙМ
Первые две недели января стали рекордными для Европы по импорту СПГ
Первые две недели января стали рекордными для Европы по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T21:04+0300
2026-01-16T21:04+0300
2026-01-16T21:04+0300
энергетика
газ
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Первые две недели января стали рекордными для Европы по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС с 1 января по 14 января составили 5,7 миллиарда кубометров. Это максимум за все время наблюдений – с 2012 года. Показатель в тот же период в прошлом году был меньше на 22,3% (4,66 миллиарда кубометров). Предыдущий максимум по объему импорта СПГ в первые две недели января зафиксирован в 2023 году (5,1 миллиарда кубометров, -11,3%). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть в декабре 2025 года составили 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года и на 21,5% – декабря 2024 года. Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.
https://1prime.ru/20260116/gaz-866583386.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ЕС
Первые две недели января стали рекордными для Европы по импорту СПГ
GIE: первые две недели января стали рекордными по объемам импорта СПГ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Первые две недели января стали рекордными для Европы по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС
с 1 января по 14 января составили 5,7 миллиарда кубометров. Это максимум за все время наблюдений – с 2012 года.
Показатель в тот же период в прошлом году был меньше на 22,3% (4,66 миллиарда кубометров). Предыдущий максимум по объему импорта СПГ в первые две недели января зафиксирован в 2023 году (5,1 миллиарда кубометров, -11,3%).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть в декабре 2025 года составили 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года и на 21,5% – декабря 2024 года.
Европа
по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.
Цены на газ в Европе превысили отметку в 450 долларов за тысячу кубометров