Первые две недели января стали рекордными для Европы по импорту СПГ

2026-01-16T21:04+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Первые две недели января стали рекордными для Европы по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ), подсчитало РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС с 1 января по 14 января составили 5,7 миллиарда кубометров. Это максимум за все время наблюдений – с 2012 года. Показатель в тот же период в прошлом году был меньше на 22,3% (4,66 миллиарда кубометров). Предыдущий максимум по объему импорта СПГ в первые две недели января зафиксирован в 2023 году (5,1 миллиарда кубометров, -11,3%). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть в декабре 2025 года составили 12,7 миллиарда кубометров, что на 1,9% больше показателя ноября 2025 года и на 21,5% – декабря 2024 года. Европа по итогам 2025 года обновила рекорд импорта СПГ. Показатель составил 142 миллиарда кубометров, что в годовом выражении больше на 27,5%.

