Глава Роснедр оценил план развития отрасли редких металлов
промышленность
экономика
россия
роснедра
минпромторг
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. План мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России, который был подписан 1 декабря, охватывает всю производственную цепочку: от геологоразведки до перерабатывающих секторов экономики, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Мое внутреннее ощущение, что дискуссии уже пора заканчивать. Надо начинать работать. И план мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов, который Минпромторг разработал к 1 декабря, идеологически сделан очень правильно, потому что он охватывает всю производственную цепочку: геологоразведку, развитие действующих добывающих предприятий и дальше работу перерабатывающих секторов экономики", - сказал он.
Гендиректор предприятия "Полярный литий" Игорь Демидов отмечал в беседе с РИА Новости в октябре, что основным ограничивающим фактором для развития отрасли редких металлов является низкий объем потребления внутри страны.
Казанов рассказывал РИА Новости в июне, что геологоразведка редкоземельных металлов в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку. А в апреле в Роснедрах говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов.
По данным ведомства, затраты на каждый технологический цикл переработки редкоземельного сырья могут достигать нескольких десятков или сотен миллионов рублей. Строительство же заводов по переработке и выпуску высокотехнологичной продукции на основе РМ и РЗМ - это десятки или сотни миллиардов рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 января в 10.00 мск.
