Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6%

Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6% - 16.01.2026, ПРАЙМ

Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6%

16.01.2026

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Государственный долг России за январь-ноябрь 2025 года вырос на 4,6% и достиг 34,426 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина. Объем внутреннего государственного долга РФ по состоянию на начало декабря составил 30,019 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга РФ - 56,34 триллиона рублей. За 10 месяцев прошлого года госдолг России составил 32,9 триллиона рублей, ранее подсчитало РИА Новости. Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

