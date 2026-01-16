Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6% - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/gosdolg-866551019.html
Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6%
Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6% - 16.01.2026, ПРАЙМ
Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6%
Государственный долг России за январь-ноябрь 2025 года вырос на 4,6% и достиг 34,426 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T02:56+0300
2026-01-16T02:56+0300
экономика
россия
рф
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866551019.jpg?1768521414
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Государственный долг России за январь-ноябрь 2025 года вырос на 4,6% и достиг 34,426 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина. Объем внутреннего государственного долга РФ по состоянию на начало декабря составил 30,019 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга РФ - 56,34 триллиона рублей. За 10 месяцев прошлого года госдолг России составил 32,9 триллиона рублей, ранее подсчитало РИА Новости. Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов
02:56 16.01.2026
 
Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6%

Минфин: госдолг России за январь-ноябрь 2025 года вырос на 4,6%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Государственный долг России за январь-ноябрь 2025 года вырос на 4,6% и достиг 34,426 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.
Объем внутреннего государственного долга РФ по состоянию на начало декабря составил 30,019 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга РФ - 56,34 триллиона рублей.
За 10 месяцев прошлого года госдолг России составил 32,9 триллиона рублей, ранее подсчитало РИА Новости.
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон Силуанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала