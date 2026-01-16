https://1prime.ru/20260116/gosduma-866558778.html
В ГД внесли законопроект о сроке прохождения медкомиссии для иностранцев
В ГД внесли законопроект о сроке прохождения медкомиссии для иностранцев - 16.01.2026, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект о сроке прохождения медкомиссии для иностранцев
В Госдуму внесен законопроект о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в РФ,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:29+0300
2026-01-16T09:29+0300
2026-01-16T09:29+0300
общество
россия
рф
вячеслав володин
госдума
мвд
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в РФ, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. "Законопроектом предлагается установить для указанных категорий иностранных граждан единый срок прохождения медицинского освидетельствования - в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что медицинское освидетельствование при въезде в РФ предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан. Кроме того, проектом предусматривается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медосвидетельствования иностранных граждан и оформлению медзаключений. Также устанавливается обязательная периодичность прохождения медосвидетельствования для иностранных граждан - в течение 30 дней по истечении одного года со дня прохождения предыдущего медицинского освидетельствования. Наряду с этим вводится обязанность для уполномоченных медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения медицинские заключения по итогам медицинского освидетельствования иностранных граждан в виде электронного документа. Помимо этого, в целях обеспечения оперативной высылки из РФ иностранных граждан, у которых выявлены опасные заболевания либо установлен факт употребления ими наркотических средств, законопроектом устанавливается обязанность уполномоченных медицинских организаций по информированию МВД России и Роспотребнадзора. Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта позволит обеспечить: дополнительные меры в сфере санитарно-эпидемиологическое благополучия населения и охраны здоровья граждан; надлежащий учет и достоверность сведений о результатах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами; оперативный межведомственный обмен данными о результатах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами, что позволит оперативно принять решение о нежелательности пребывания и высылке из РФ иностранного гражданина при выявлении опасного инфекционного заболевания либо при установлении факта употребления наркотических средств или психотропных веществ. В документе добавляется, что реализация данной инициативы, прежде всего, направлена на упреждение и пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной миграцией, и обеспечение общественной безопасности.
https://1prime.ru/20250530/simkarta-858049167.html
https://1prime.ru/20260108/gosduma-866292993.html
https://1prime.ru/20251112/gd-864437918.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, вячеслав володин, госдума, мвд, роспотребнадзор
Общество , РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Госдума, МВД, Роспотребнадзор
В ГД внесли законопроект о сроке прохождения медкомиссии для иностранцев
В Госдуму внесли проект о едином сроке прохождения медосвидетельствования иностранцами
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в РФ, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы
во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным
.
В Госдуму внесли проект об ограничении количества сим-карт для иностранцев
"Законопроектом предлагается установить для указанных категорий иностранных граждан единый срок прохождения медицинского освидетельствования - в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что медицинское освидетельствование при въезде в РФ
предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан. Кроме того, проектом предусматривается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медосвидетельствования иностранных граждан и оформлению медзаключений.
Также устанавливается обязательная периодичность прохождения медосвидетельствования для иностранных граждан - в течение 30 дней по истечении одного года со дня прохождения предыдущего медицинского освидетельствования.
Наряду с этим вводится обязанность для уполномоченных медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения медицинские заключения по итогам медицинского освидетельствования иностранных граждан в виде электронного документа.
Помимо этого, в целях обеспечения оперативной высылки из РФ иностранных граждан, у которых выявлены опасные заболевания либо установлен факт употребления ими наркотических средств, законопроектом устанавливается обязанность уполномоченных медицинских организаций по информированию МВД России
и Роспотребнадзора
.
В Госдуму внесут несколько инициатив по миграционной политике
Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта позволит обеспечить: дополнительные меры в сфере санитарно-эпидемиологическое благополучия населения и охраны здоровья граждан; надлежащий учет и достоверность сведений о результатах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами; оперативный межведомственный обмен данными о результатах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами, что позволит оперативно принять решение о нежелательности пребывания и высылке из РФ иностранного гражданина при выявлении опасного инфекционного заболевания либо при установлении факта употребления наркотических средств или психотропных веществ.
В документе добавляется, что реализация данной инициативы, прежде всего, направлена на упреждение и пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной миграцией, и обеспечение общественной безопасности.
В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без страховки