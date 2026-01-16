https://1prime.ru/20260116/grenlandiya-866535948.html

"Делят между Европой и НАТО". Что нашел Трамп подо льдами Гренландии

"Делят между Европой и НАТО". Что нашел Трамп подо льдами Гренландии - 16.01.2026, ПРАЙМ

"Делят между Европой и НАТО". Что нашел Трамп подо льдами Гренландии

Претензии президента США на самый крупный остров планеты пока не вышли из медийного поля — все ограничивается заявлениями. Однако европейские страны уже... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T07:07+0300

2026-01-16T07:07+0300

2026-01-16T07:07+0300

статья

мировая экономика

общество

гренландия

сша

дания

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866449863_0:152:2742:1694_1920x0_80_0_0_2812d8c081bf6d18fd426440e6c0d09b.png

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Претензии президента США на самый крупный остров планеты пока не вышли из медийного поля — все ограничивается заявлениями. Однако европейские страны уже отправляют туда военных, а акции связанных с Гренландией компанией растут. В чем истинная цель американского лидера — читайте в "Прайм".Гонки на собачьих упряжкахСлова Трампа о том, что Дания плохо защищает арктическую автономию и США готовы выкупить остров, а при необходимости применить силу, наделали немало шума. Власти Датского королевства, в состав которого Гренландия входит с XVIII века, планируют приобретение патрульных кораблей, беспилотников и двух упряжек ездовых собак. Над чем президент США не преминул пошутить в соцсети Truth Social."НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда (из Гренландии. — Прим. ред.) сейчас же! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США справятся!!!" — написал он.Переговоры между Данией, Гренландией и США завершились безрезультатно. Позицию Трампа изменить не удалось: он по-прежнему настаивает на том, что только Вашингтон способен обеспечить безопасность острова.Туда уже прибыли первые военные из Европы. Как сообщает Bild, речь идет о датских и французских офицерах, ожидаются и представители немецкого бундесвера. США в данной миссии не участвуют.Ищи, кому выгодноПока общественность бурно дискутировала, ценные бумаги компаний, ведущих бизнес в Гренландии, резко подорожали. Как отмечает FT, акции крупнейшего на острове банка Grønlandsbanken подскочили на 34%, американской горнодобывающей Critical Metals — более чем на 100%, акции Føroya Banki, еще одного местного банка, торгуются на историческом максимуме.В выигрыше предприятия, связанные с добычей полезных ископаемых, инфраструктурой и оборонными проектами в регионе. Фондовый рынок всегда быстро реагирует на новостную повестку. Спрос подогрела перспектива американских инвестиций в богатый ресурсами остров."Хотя еще ничего не произошло, игроки рынка готовятся", —указывает доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.Конечно, все это в значительной степени носит спекулятивный характер и объясняет чувствительность рынка к геополитической риторике, соглашается Ярослав Кабаков, преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, директор по стратегии ИК "ФИНАМ".Что скрыто под гренландским льдомОднако вряд ли именно ради этого Трамп затевал медийную атаку на Гренландию. Скорее, мы наблюдаем побочный эффект привычной для него тактики — максимально жестких публичных заявлений, которые создают пространство для дальнейшего давления.На самом деле, стратегический интерес США куда глубже, чем у биржевых игроков. Остров очень важен для военной и разведывательной инфраструктуры в Арктике и рассматривается как элемент сдерживания России и Китая."Прежде всего, имеется в виду контроль над транспортными маршрутами в Арктике, включая перспективные северные морские и воздушные коридоры", —говорит завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.Дополнительный фактор — природные ресурсы, в том числе полезные ископаемые, необходимые для высокотехнологичных отраслей. Эти ресурсы позволили бы США ослабить зависимость от китайских поставок."Неочевидная цель — усиление позиций Вашингтона в отношениях с Данией и европейскими союзниками и перераспределение ответственности внутри НАТО. Для внутренней повестки Трампа тема Гренландии также удобна как символ расширения американского влияния", —рассуждает Ярослав Кабаков.Давление направлено на Данию, Европейский союз и одновременно на Россию — в более широком арктическом контексте."Гренландия — это не "сырьевой стартап" и не объект быстрого инвестиционного роста, а важнейший военно-стратегический узел. Прозвучавшие заявления укладываются в традиционную для США логику усиления присутствия в Арктике на фоне обострения конкуренции с государствами, которая существовала задолго до прихода Трампа к власти. Предыдущие лидеры США просто были не столь откровенны", — подчеркивает Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money.Обещать — не значит исполнитьЧто касается масштабного притока американского капитала, быстрого развития инфраструктуры или запуска крупных добывающих проектов — это пока не более, чем рыночные фантазии, считает она.И серьезные игроки это понимают. Ведь и заверениям Трампа о защите инвестиций в венесуэльскую нефть не очень верят.Кроме того, любые инвестиции в Гренландию сопряжены с высокими издержками, сложной логистикой, климатическими рисками и политическими ограничениями, добавляет Юлия Хандошко.Поэтому рост акций — лишь показатель того, насколько рынок готов закладывать в цены геополитические сценарии, даже если их практическая реализация весьма туманна, уверены эксперты.По сути, это классическое "мем-ралли", когда и без того напуганные рынки реагируют на громкие новости сильнее, чем следует. Инвесторы ставят на подогретые шумихой в СМИ активы, надеясь по-быстрому заработать. Ну или как минимум не потерять.Реальный же эффект заявлений Трампа — геополитический: усиление давления в Арктическом регионе и напоминание о стратегической значимости Гренландии в глобальном противостоянии, а не пересмотр инвестиционных перспектив острова в ближайшем будущем.Компаниям и банкам, так или иначе связанным с Гренландией, просто повезло: их акции выигрывают на медийном шуме, который, по сути, — лишь видимое отражение глубинных процессов.

https://1prime.ru/20260114/nbc-866483921.html

https://1prime.ru/20260115/venesuela-866479730.html

гренландия

сша

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , гренландия, сша, дания, нато