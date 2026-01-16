https://1prime.ru/20260116/grenlandiya-866553206.html

"Страх нарастает": На Западе внезапно высказались о России из-за Гренландии

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейцы, которые угрожали нанести фатальное поражение России, отправляют ничтожные силы для защиты Гренландии, отметил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в своем Telegram-канале."Военные из некоторых стран НАТО прибыли в Гренландию. Страх начинает нарастать как в Вашингтоне, так и в Кремле. Им бы лучше быть осторожнее! Великобритания отправила одного военного, Норвегия — двух. Германия не скупится и убеждена, что может высказать свое мнение, поэтому отправила 13 военных. Франция Макрона — совсем другое дело: целых 15 военных! Кстати, это те самые люди, которые заявляли, что смогут нанести поражение России. Кучка шутов. Вот кто они!" — сыронизировал он.Гренландия является частью Датского королевства. Тем не менее, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров следует присоединить к Соединенным Штатам, подчеркивая его стратегическую значимость для национальной безопасности. Американский лидер отказался гарантировать, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Копенгаген и Нуук (столица Гренландии — Прим. ред.), в свою очередь, предупредили Вашингтон о недопустимости захвата острова, подчеркнув важность уважения их суверенитета. Страны-члены ЕС продолжают обсуждать варианты ответа на угрозы США в отношении Гренландии.

