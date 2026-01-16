https://1prime.ru/20260116/grenlandiya-866580576.html
США по соглашению с Данией могут нарастить военное присутствие в Гренландии
США по соглашению с Данией могут нарастить военное присутствие в Гренландии - 16.01.2026, ПРАЙМ
США по соглашению с Данией могут нарастить военное присутствие в Гренландии
Гренландия не входит в Евросоюз, речь может идти только о НАТО, а на основании соглашения США и Дании Вашингтон может нарастить на острове свое военное... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T17:38+0300
2026-01-16T17:38+0300
2026-01-16T17:38+0300
политика
общество
мировая экономика
гренландия
сша
дания
владимир чижов
дональд трамп
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866369454_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74de7f5ee73067809481cc6388143fd3.jpg
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Гренландия не входит в Евросоюз, речь может идти только о НАТО, а на основании соглашения США и Дании Вашингтон может нарастить на острове свое военное присутствие, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. "Гренландия не является территорией Евросоюза. Более того, гренландцы первопроходцы в решении вопроса о выходе из ЕС. Гренландия 12 лет была территорией ЕС в составе с Данией с 1973 по 1985 год. В 1985 году они провели референдум и приняли решение выйти из Евросоюза. Поэтому когда мы говорим об участии тех или иных международных структур, то в данном случае речь может идти только о НАТО", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, американцы в период Второй мировой войны подписали соглашение с датским правительством, которое находилось в изгнании, потому что Дания была оккупирована нацистами. Чижов пояснил, что это было соглашение с США о защите Гренландии как датской территории. "На смену этому пришло соглашение 1951 года, американо-датское, на основании которого Соединенные Штаты развернули своё военное присутствие на острове Гренландия. Это военное присутствие продолжалось достаточно долго. После окончания холодной войны американцы его свернули", - добавил политик. Сенатор пояснил, что по данным из открытых источников, у США было порядка шести тысяч солдат. "Они большую часть вывели, оставили только один объект - слежение за ракетными пусками с персоналом в 200 человек", - добавил он. То есть, на основании соглашения 1951 года, которое продолжает действовать, "Соединенные Штаты могут нарастить своё военное присутствие", заключил политик.
https://1prime.ru/20260116/grenlandiya-866535948.html
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866369454_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02fb98324b80f06901c443f4d670b50e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, гренландия, сша, дания, владимир чижов, дональд трамп, ес, нато
Политика, Общество , Мировая экономика, Гренландия, США, ДАНИЯ, Владимир Чижов, Дональд Трамп, ЕС, НАТО
США по соглашению с Данией могут нарастить военное присутствие в Гренландии
Сенатор Чижов: Гренландия не входит в Евросоюз, речь может идти только о НАТО
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Гренландия не входит в Евросоюз, речь может идти только о НАТО, а на основании соглашения США и Дании Вашингтон может нарастить на острове свое военное присутствие, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
Гренландия
входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США
. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
"Гренландия не является территорией Евросоюза.
Более того, гренландцы первопроходцы в решении вопроса о выходе из ЕС. Гренландия 12 лет была территорией ЕС в составе с Данией с 1973 по 1985 год. В 1985 году они провели референдум и приняли решение выйти из Евросоюза. Поэтому когда мы говорим об участии тех или иных международных структур, то в данном случае речь может идти только о НАТО
", - сказал Чижов
в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, американцы в период Второй мировой войны подписали соглашение с датским правительством, которое находилось в изгнании, потому что Дания была оккупирована нацистами. Чижов пояснил, что это было соглашение с США о защите Гренландии как датской территории.
"На смену этому пришло соглашение 1951 года, американо-датское, на основании которого Соединенные Штаты развернули своё военное присутствие на острове Гренландия. Это военное присутствие продолжалось достаточно долго. После окончания холодной войны американцы его свернули", - добавил политик.
Сенатор пояснил, что по данным из открытых источников, у США было порядка шести тысяч солдат.
"Они большую часть вывели, оставили только один объект - слежение за ракетными пусками с персоналом в 200 человек", - добавил он.
То есть, на основании соглашения 1951 года, которое продолжает действовать, "Соединенные Штаты могут нарастить своё военное присутствие", заключил политик.
"Делят между Европой и НАТО". Что нашел Трамп подо льдами Гренландии