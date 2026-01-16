https://1prime.ru/20260116/gruzovik-866588990.html

Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Шестьдесят полностью беспилотных электропоездов планируется запустить в перспективе на Московском центральном кольце (МЦК), следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов. "Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА 4 (уровень автономности 4)", - пишет Минтранс. Четвертый уровень автоматизации - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.

