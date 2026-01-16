https://1prime.ru/20260116/gruzovik-866588990.html
Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз
Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз - 16.01.2026, ПРАЙМ
Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз
Шестьдесят полностью беспилотных электропоездов планируется запустить в перспективе на Московском центральном кольце (МЦК), следует из материалов Минтранса, с... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T21:19+0300
2026-01-16T21:19+0300
2026-01-16T21:19+0300
экономика
бизнес
россия
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324567_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_224ea6139fc126e38b86a1eac6222ffe.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Шестьдесят полностью беспилотных электропоездов планируется запустить в перспективе на Московском центральном кольце (МЦК), следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов. "Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА 4 (уровень автономности 4)", - пишет Минтранс. Четвертый уровень автоматизации - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.
https://1prime.ru/20260116/sobyanin-866587366.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324567_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c864403d2928a0052e16f85d09a0f9ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз
Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 г вырастет почти в 10 раз
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Шестьдесят полностью беспилотных электропоездов планируется запустить в перспективе на Московском центральном кольце (МЦК), следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве
. РЖД
запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов.
"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА 4 (уровень автономности 4)", - пишет Минтранс.
Четвертый уровень автоматизации - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.
Москва лидирует по внедрению беспилотных технологий, заявил Собянин