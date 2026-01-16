Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз - 16.01.2026
Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз
2026-01-16T21:19+0300
2026-01-16T21:19+0300
экономика
бизнес
россия
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324567_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_224ea6139fc126e38b86a1eac6222ffe.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Шестьдесят полностью беспилотных электропоездов планируется запустить в перспективе на Московском центральном кольце (МЦК), следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов. "Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА 4 (уровень автономности 4)", - пишет Минтранс. Четвертый уровень автоматизации - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.
бизнес, россия, москва, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
21:19 16.01.2026
 
Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 года вырастет в 10 раз

Число беспилотных грузовиков в России к концу 2028 г вырастет почти в 10 раз

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые грузовые автомобили KAMAZ
Новые грузовые автомобили KAMAZ - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Новые грузовые автомобили KAMAZ. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Шестьдесят полностью беспилотных электропоездов планируется запустить в перспективе на Московском центральном кольце (МЦК), следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов.
"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА 4 (уровень автономности 4)", - пишет Минтранс.
Четвертый уровень автоматизации - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.
