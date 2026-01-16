СМИ: связанные с Трампом лица обсуждают строительство газопровода в БиГ
Guardian: связанные с Трампом лица обсуждают строительство газопровода в БиГ на $200 млн
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Связанные с президентом США Дональдом Трампом лица участвуют в переговорах о возможном контракте на строительство газопровода в Боснии и Герцеговине (БиГ) стоимостью около 200 миллионов долларов, пишет газета Guardian.
"Ведущие участники кампании Дональда Трампа по оспариванию результатов президентских выборов 2020 года пытаются получить крупный европейский контракт на строительство газопровода - очередной пример того, как представители окружения президента США совмещают бизнес и геополитику", - сообщает газета.
Согласно сообщению посольства США в социальной сети X, юрист Джесс Бинналл и предприниматель Джо Флинн на этой неделе находились в Боснии для обсуждения проекта газопровода Southern Gas Interconnection. Они представляют американскую компанию AAFS Infrastructure and Energy, зарегистрированную в штате Вайоминг в 2025 году.
По словам Бинналла, контракт пока не был присуждён, а встречи с представителями боснийского правительства носили ознакомительный характер. "Проект способен укрепить энергетическую безопасность Боснии и Герцеговины и сократить региональную зависимость от российского газа", - сообщил он газете.
Газопровод протяжённостью около 235 километров должен соединить Боснию с терминалом сжиженного природного газа на побережье Хорватии, что позволит импортировать газ из США и других стран. После вступления Трампа в должность в 2025 году власти Боснии заявили о намерении привлекать американские компании к строительству и эксплуатации объекта.
В сообщении в социальных сетях МИД БиГ заявил, что встреча министра с Бинналлом и Флинном "подтвердила общую приверженность углублению сотрудничества, привлечению инвестиций и ускорению реализации этих жизненно важных инфраструктурных проектов".
Компания AAFS не имеет публично подтверждённого опыта в реализации крупных инфраструктурных проектов, отмечает Guardian. Тем не менее, как следует из сообщения посольства США в Сараево, американские дипломаты поддерживают обсуждение проекта с участием компании, пишет издание.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.