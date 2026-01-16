Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: связанные с Трампом лица обсуждают строительство газопровода в БиГ - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/guardian-866572135.html
СМИ: связанные с Трампом лица обсуждают строительство газопровода в БиГ
СМИ: связанные с Трампом лица обсуждают строительство газопровода в БиГ - 16.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: связанные с Трампом лица обсуждают строительство газопровода в БиГ
Связанные с президентом США Дональдом Трампом лица участвуют в переговорах о возможном контракте на строительство газопровода в Боснии и Герцеговине (БиГ)... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T14:44+0300
2026-01-16T14:44+0300
газ
мировая экономика
сша
босния и герцеговина
хорватия
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866571963_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_78aaf15d3c12f722d776bd67de6a8f3c.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Связанные с президентом США Дональдом Трампом лица участвуют в переговорах о возможном контракте на строительство газопровода в Боснии и Герцеговине (БиГ) стоимостью около 200 миллионов долларов, пишет газета Guardian. &quot;Ведущие участники кампании Дональда Трампа по оспариванию результатов президентских выборов 2020 года пытаются получить крупный европейский контракт на строительство газопровода - очередной пример того, как представители окружения президента США совмещают бизнес и геополитику&quot;, - сообщает газета.Согласно сообщению посольства США в социальной сети X, юрист Джесс Бинналл и предприниматель Джо Флинн на этой неделе находились в Боснии для обсуждения проекта газопровода Southern Gas Interconnection. Они представляют американскую компанию AAFS Infrastructure and Energy, зарегистрированную в штате Вайоминг в 2025 году. По словам Бинналла, контракт пока не был присуждён, а встречи с представителями боснийского правительства носили ознакомительный характер. "Проект способен укрепить энергетическую безопасность Боснии и Герцеговины и сократить региональную зависимость от российского газа", - сообщил он газете. Газопровод протяжённостью около 235 километров должен соединить Боснию с терминалом сжиженного природного газа на побережье Хорватии, что позволит импортировать газ из США и других стран. После вступления Трампа в должность в 2025 году власти Боснии заявили о намерении привлекать американские компании к строительству и эксплуатации объекта. В сообщении в социальных сетях МИД БиГ заявил, что встреча министра с Бинналлом и Флинном "подтвердила общую приверженность углублению сотрудничества, привлечению инвестиций и ускорению реализации этих жизненно важных инфраструктурных проектов". Компания AAFS не имеет публично подтверждённого опыта в реализации крупных инфраструктурных проектов, отмечает Guardian. Тем не менее, как следует из сообщения посольства США в Сараево, американские дипломаты поддерживают обсуждение проекта с участием компании, пишет издание. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20251118/tramp-864673728.html
https://1prime.ru/20260107/ssha-866275980.html
сша
босния и герцеговина
хорватия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866571963_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_f9b4f9dc2627009b2c75d56d87783e2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, сша, босния и герцеговина, хорватия, дональд трамп, мид
Газ, Мировая экономика, США, Босния и Герцеговина, ХОРВАТИЯ, Дональд Трамп, МИД
14:44 16.01.2026
 
СМИ: связанные с Трампом лица обсуждают строительство газопровода в БиГ

Guardian: связанные с Трампом лица обсуждают строительство газопровода в БиГ на $200 млн

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Боснии и Герцеговины
Флаг Боснии и Герцеговины - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Связанные с президентом США Дональдом Трампом лица участвуют в переговорах о возможном контракте на строительство газопровода в Боснии и Герцеговине (БиГ) стоимостью около 200 миллионов долларов, пишет газета Guardian.

"Ведущие участники кампании Дональда Трампа по оспариванию результатов президентских выборов 2020 года пытаются получить крупный европейский контракт на строительство газопровода - очередной пример того, как представители окружения президента США совмещают бизнес и геополитику", - сообщает газета.

Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Трамп сделал заявление о запасах нефти и газа в США
18 ноября 2025, 22:01
Согласно сообщению посольства США в социальной сети X, юрист Джесс Бинналл и предприниматель Джо Флинн на этой неделе находились в Боснии для обсуждения проекта газопровода Southern Gas Interconnection. Они представляют американскую компанию AAFS Infrastructure and Energy, зарегистрированную в штате Вайоминг в 2025 году.
По словам Бинналла, контракт пока не был присуждён, а встречи с представителями боснийского правительства носили ознакомительный характер. "Проект способен укрепить энергетическую безопасность Боснии и Герцеговины и сократить региональную зависимость от российского газа", - сообщил он газете.
Газопровод протяжённостью около 235 километров должен соединить Боснию с терминалом сжиженного природного газа на побережье Хорватии, что позволит импортировать газ из США и других стран. После вступления Трампа в должность в 2025 году власти Боснии заявили о намерении привлекать американские компании к строительству и эксплуатации объекта.
В сообщении в социальных сетях МИД БиГ заявил, что встреча министра с Бинналлом и Флинном "подтвердила общую приверженность углублению сотрудничества, привлечению инвестиций и ускорению реализации этих жизненно важных инфраструктурных проектов".
Компания AAFS не имеет публично подтверждённого опыта в реализации крупных инфраструктурных проектов, отмечает Guardian. Тем не менее, как следует из сообщения посольства США в Сараево, американские дипломаты поддерживают обсуждение проекта с участием компании, пишет издание.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
США готовы удвоить поставки газа в Европу, заявил Райт
7 января, 17:48
 
ГазМировая экономикаСШАБосния и ГерцеговинаХОРВАТИЯДональд ТрампМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала