Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/herson-866552438.html
Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье
Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье - 16.01.2026, ПРАЙМ
Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье
Мирное население Украины обвиняет в новых ударах "Орешником" по военным целям подо Львовом лично Владимира Зеленского и всю его администрацию, считая, что их... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T05:33+0300
2026-01-16T06:52+0300
общество
экономика
мировая экономика
украина
херсон
новгородская область
владимир зеленский
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866552438.jpg?1768535579
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мирное население Украины обвиняет в новых ударах "Орешником" по военным целям подо Львовом лично Владимира Зеленского и всю его администрацию, считая, что их действия непосредственно спровоцировали эскалацию, которая была необходима украинским властям для продолжения воровства и реализации различных коррупционных схем, заявили РИА Новости в антифашистском подполье города Херсона. "В новом ударе "Орешником", который пришелся по цели у Львова, мирное население Украины винит лично Зеленского и, конечно, всю его коррумпированную администрацию, которая, по словам гражданских, ради своих взяток и брюссельской кормушки подставляет население Украины под удар, а само сидит в теплых бункерах или вообще в Куршевеле", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона. Применение "Орешника" стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря 2025 года.
украина
херсон
новгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, херсон, новгородская область, владимир зеленский, владимир путин, всу
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Херсон, Новгородская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ
05:33 16.01.2026 (обновлено: 06:52 16.01.2026)
 
Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье

РИА Новости: украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника" по целям под Львовом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мирное население Украины обвиняет в новых ударах "Орешником" по военным целям подо Львовом лично Владимира Зеленского и всю его администрацию, считая, что их действия непосредственно спровоцировали эскалацию, которая была необходима украинским властям для продолжения воровства и реализации различных коррупционных схем, заявили РИА Новости в антифашистском подполье города Херсона.
"В новом ударе "Орешником", который пришелся по цели у Львова, мирное население Украины винит лично Зеленского и, конечно, всю его коррумпированную администрацию, которая, по словам гражданских, ради своих взяток и брюссельской кормушки подставляет население Украины под удар, а само сидит в теплых бункерах или вообще в Куршевеле", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.
Применение "Орешника" стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря 2025 года.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАХерсонНовгородская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала