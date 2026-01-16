https://1prime.ru/20260116/herson-866552438.html

Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мирное население Украины обвиняет в новых ударах "Орешником" по военным целям подо Львовом лично Владимира Зеленского и всю его администрацию, считая, что их действия непосредственно спровоцировали эскалацию, которая была необходима украинским властям для продолжения воровства и реализации различных коррупционных схем, заявили РИА Новости в антифашистском подполье города Херсона. "В новом ударе "Орешником", который пришелся по цели у Львова, мирное население Украины винит лично Зеленского и, конечно, всю его коррумпированную администрацию, которая, по словам гражданских, ради своих взяток и брюссельской кормушки подставляет население Украины под удар, а само сидит в теплых бункерах или вообще в Куршевеле", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона. Применение "Орешника" стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря 2025 года.

