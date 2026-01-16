https://1prime.ru/20260116/indiya-866553336.html
"Украина задрожит": в Индии сделали неожиданное заявление о России
"Украина задрожит": в Индии сделали неожиданное заявление о России - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Украина задрожит": в Индии сделали неожиданное заявление о России
Начавшийся на Западе пересмотр политики в отношении сотрудничества с Россией станет для Европы пробуждением, а для Украины — серьезной проблемой, отметил бывший
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Начавшийся на Западе пересмотр политики в отношении сотрудничества с Россией станет для Европы пробуждением, а для Украины — серьезной проблемой, отметил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X."Заметная смена позиции (Запада — Прим. ред.) по отношению к России — признание ее как европейской страны и крупнейшего соседа Европы. Неужели началось геополитическое пробуждение? <…> Если эта линия политики будет продолжена, то Украина задрожит", — заявил дипломат.Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Он подчеркнул, что возобновление взаимодействия с Москвой станет завершением испытаний для Германии и Европы в целом.Ранее Владимир Путин указывал, что западные политики часто устрашают свое население притянутой за уши российской угрозой для отвлечения от внутренних проблем. Он добавил, что умные люди осознают, что эти угрозы вымышлены.
