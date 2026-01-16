https://1prime.ru/20260116/investitsii-866556180.html

Россия снизила инвестиции в гособлигации США в ноябре

Россия снизила инвестиции в гособлигации США в ноябре - 16.01.2026

Россия снизила инвестиции в гособлигации США в ноябре

Объем российских инвестиций в гособлигации США в ноябре снизился до 29 миллиона долларов с уровня месяцем ранее в 30 миллионов

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем российских инвестиций в гособлигации США в ноябре снизился до 29 миллиона долларов с уровня месяцем ранее в 30 миллионов, следует из данных, опубликованных американским министерством финансов. Как следует из опубликованной ведомством статистики за ноябрь, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных. На конец октября объем вложений составлял 23 миллиона и 7 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США сохраняет Япония, вложения которой за месяц выросли до 1,202 триллиона долларов с 1,2 триллиона. На втором месте остается Великобритания, чей показатель вырос до 888,5 миллиарда долларов с 877,9 миллиардов по итогам октября. Третье место, тоже как и месяц назад, занимает Китай, но его вложения сократились - до 682,6 миллиарда долларов с 688,7 миллиарда месяцем ранее.

