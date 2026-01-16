Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия снизила инвестиции в гособлигации США в ноябре - 16.01.2026, ПРАЙМ
Россия снизила инвестиции в гособлигации США в ноябре
Россия снизила инвестиции в гособлигации США в ноябре - 16.01.2026, ПРАЙМ
Россия снизила инвестиции в гособлигации США в ноябре
Объем российских инвестиций в гособлигации США в ноябре снизился до 29 миллиона долларов с уровня месяцем ранее в 30 миллионов, следует из данных,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T08:32+0300
2026-01-16T08:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем российских инвестиций в гособлигации США в ноябре снизился до 29 миллиона долларов с уровня месяцем ранее в 30 миллионов, следует из данных, опубликованных американским министерством финансов. Как следует из опубликованной ведомством статистики за ноябрь, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных. На конец октября объем вложений составлял 23 миллиона и 7 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США сохраняет Япония, вложения которой за месяц выросли до 1,202 триллиона долларов с 1,2 триллиона. На втором месте остается Великобритания, чей показатель вырос до 888,5 миллиарда долларов с 877,9 миллиардов по итогам октября. Третье место, тоже как и месяц назад, занимает Китай, но его вложения сократились - до 682,6 миллиарда долларов с 688,7 миллиарда месяцем ранее.
08:32 16.01.2026
 
Россия снизила инвестиции в гособлигации США в ноябре

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем российских инвестиций в гособлигации США в ноябре снизился до 29 миллиона долларов с уровня месяцем ранее в 30 миллионов, следует из данных, опубликованных американским министерством финансов.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за ноябрь, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов - в краткосрочных. На конец октября объем вложений составлял 23 миллиона и 7 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США сохраняет Япония, вложения которой за месяц выросли до 1,202 триллиона долларов с 1,2 триллиона.
На втором месте остается Великобритания, чей показатель вырос до 888,5 миллиарда долларов с 877,9 миллиардов по итогам октября. Третье место, тоже как и месяц назад, занимает Китай, но его вложения сократились - до 682,6 миллиарда долларов с 688,7 миллиарда месяцем ранее.
