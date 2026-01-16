https://1prime.ru/20260116/ipoteka-866581387.html

Выдачи семейной ипотеки достигли исторического максимума

2026-01-16T17:57+0300

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российские банки в декабре выдали по семейной ипотеке 104 тысячи кредитов на 605 миллиардов рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю программы, говорится в сообщении "Дом.РФ". По данным компании, в последний месяц 2025 года ипотечные выдачи резко ускорились как по льготным, так и по рыночным программам. Всего банки предоставили 161 тысячу кредитов (+53% к ноябрю) на 808 миллиардов рублей (+61%) - максимум за полтора года по количеству и с октября 2023 года по объему. "Основным драйвером спроса стала ипотека с господдержкой: 114 тысяч кредитов на 661 миллиард рублей, из них по семейной ипотеке - 104 тысячи кредитов (+70% месяц к месяцу) на 605 миллиардов рублей (+69%), что стало абсолютным рекордом за всю историю программы. В результате ее доля в общем объеме выдачи выросла до 75%", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, аномальный всплеск обусловлен введением с февраля 2026 года требования об обязательном участии супруга в качестве созаемщика по семейной ипотеке, а также новостями о возможном изменении условий программы. "Подобный месячный объем выдач является нехарактерным для декабря. Такой ажиотажный спрос неизбежно сократит выдачи будущих периодов. Мы ожидаем, что с учетом дополнительного фактора сезонности, а также в связи со снижением уровня возмещения банкам с 1 января до базовых значений ипотечное кредитование в первом полугодии 2026 года замедлится", - отмечается в сообщении. Всего в 2025 году, по подсчетам компании, банки предоставили почти 1 миллион кредитов (-26% год к году) на 4,4 триллиона рублей (-9%). Выдача по льготным программам сохранилась почти на уровне 2024 года: 611 тысяч кредитов (-4% год к году) на 3,5 триллиона рублей (+2%). А весь спад пришелся на рыночные программы: 305 тысяч кредитов (-39% год к году) на 0,8 триллиона рублей (-42%), подчеркивается в сообщении "Дом.РФ".

