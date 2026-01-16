https://1prime.ru/20260116/iran-866572466.html

Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов

Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов - 16.01.2026, ПРАЙМ

Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию совместных экономических проектов в | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T14:54+0300

2026-01-16T14:54+0300

2026-01-16T14:54+0300

россия

рф

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854280883_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5bb9ce36f925230fb77dc36c0f5081a3.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию совместных экономических проектов в различных областях, сообщила пресс-служба Кремля. "Подтвержден обоюдный настрой на... реализацию совместных экономических проектов в различных областях", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251212/iran-865472026.html

рф

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, иран, владимир путин, масуд пезешкиан