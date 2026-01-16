https://1prime.ru/20260116/iran-866572466.html
Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов
Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию совместных экономических проектов в | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T14:54+0300
2026-01-16T14:54+0300
2026-01-16T14:54+0300
россия
рф
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854280883_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5bb9ce36f925230fb77dc36c0f5081a3.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию совместных экономических проектов в различных областях, сообщила пресс-служба Кремля. "Подтвержден обоюдный настрой на... реализацию совместных экономических проектов в различных областях", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251212/iran-865472026.html
рф
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854280883_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2bd9546ac9a56f37ad17993b9c918b99.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
РОССИЯ, РФ, ИРАН, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов
Путин и Пезешкиан обсудили общие экономические проекты РФ и Ирана в различных областях