https://1prime.ru/20260116/iran-866572466.html
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию совместных экономических проектов в различных областях, сообщила пресс-служба Кремля. &quot;Подтвержден обоюдный настрой на... реализацию совместных экономических проектов в различных областях&quot;, - говорится в сообщении.
14:54 16.01.2026
 
Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию совместных экономических проектов в различных областях, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на... реализацию совместных экономических проектов в различных областях", - говорится в сообщении.

Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Ираном
12 декабря 2025, 12:25
 
