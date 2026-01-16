Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах - 16.01.2026
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах
2026-01-16T15:35+0300
2026-01-16T15:35+0300
мировая экономика
россия
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об отсутствии проблем при реализации российско-иранских совместных проектов. &quot;Проекты совместного сотрудничества реализуются на хорошем уровне, о каких-либо проблемах не сообщалось&quot;, - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит Telegram-канал иранского правительства.Иранский президент заявил об этом на фоне прошедших протестов и сложной ситуации вокруг Ирана.
иран
мировая экономика, россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, ИРАН, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об отсутствии проблем при реализации российско-иранских совместных проектов.

"Проекты совместного сотрудничества реализуются на хорошем уровне, о каких-либо проблемах не сообщалось", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит Telegram-канал иранского правительства.

Иранский президент заявил об этом на фоне прошедших протестов и сложной ситуации вокруг Ирана.
Мировая экономикаРОССИЯИРАНМасуд ПезешкианВладимир Путин
 
 
