https://1prime.ru/20260116/iran-866574100.html

Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах

Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах - 16.01.2026, ПРАЙМ

Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об отсутствии проблем при реализации... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T15:35+0300

2026-01-16T15:35+0300

2026-01-16T15:35+0300

мировая экономика

россия

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об отсутствии проблем при реализации российско-иранских совместных проектов. "Проекты совместного сотрудничества реализуются на хорошем уровне, о каких-либо проблемах не сообщалось", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит Telegram-канал иранского правительства.Иранский президент заявил об этом на фоне прошедших протестов и сложной ситуации вокруг Ирана.

https://1prime.ru/20260116/iran-866572466.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин