https://1prime.ru/20260116/iran-866574100.html
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах - 16.01.2026, ПРАЙМ
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об отсутствии проблем при реализации... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T15:35+0300
2026-01-16T15:35+0300
2026-01-16T15:35+0300
мировая экономика
россия
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об отсутствии проблем при реализации российско-иранских совместных проектов. "Проекты совместного сотрудничества реализуются на хорошем уровне, о каких-либо проблемах не сообщалось", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит Telegram-канал иранского правительства.Иранский президент заявил об этом на фоне прошедших протестов и сложной ситуации вокруг Ирана.
https://1prime.ru/20260116/iran-866572466.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, ИРАН, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Пезешкиан заявил об отсутствии проблем в российско-иранских проектах
Президент Ирана Пезешкиан: проблем при реализации российско-иранских проектов нет