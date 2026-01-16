https://1prime.ru/20260116/ispaniya-866583886.html

Россия возобновила импорт урана в Испанию впервые за пять лет

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре экспортировала в Испанию урана на 57 миллионов евро - страна возобновила импорт после перерыва длиной почти в пять лет, выяснило РИА Новости, изучив статистику Евростата. В прошлый раз Испания осуществляла закупки в декабре 2020 года - тогда импорт составлял 1,3 миллиона евро. В ноябре она стала единственным покупателем урана у России среди стран Евросоюза. В октябре его завозила только Франция, а в начале осени поставки осуществлялись только в Германию. Если рассматривать поставки в целом в ЕС, то за месяц они выросли вдвое, и ноябрьские объемы благодаря Испании стали максимальными с декабря 2023 года.

