Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия возобновила импорт урана в Испанию впервые за пять лет - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/ispaniya-866583886.html
Россия возобновила импорт урана в Испанию впервые за пять лет
Россия возобновила импорт урана в Испанию впервые за пять лет - 16.01.2026, ПРАЙМ
Россия возобновила импорт урана в Испанию впервые за пять лет
Россия в ноябре экспортировала в Испанию урана на 57 миллионов евро - страна возобновила импорт после перерыва длиной почти в пять лет, выяснило РИА Новости,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T18:54+0300
2026-01-16T18:54+0300
экономика
россия
испания
франция
германия
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862247533_0:210:2899:1840_1920x0_80_0_0_8ebb569ada408b70a73c4cd7a88a5d31.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре экспортировала в Испанию урана на 57 миллионов евро - страна возобновила импорт после перерыва длиной почти в пять лет, выяснило РИА Новости, изучив статистику Евростата. В прошлый раз Испания осуществляла закупки в декабре 2020 года - тогда импорт составлял 1,3 миллиона евро. В ноябре она стала единственным покупателем урана у России среди стран Евросоюза. В октябре его завозила только Франция, а в начале осени поставки осуществлялись только в Германию. Если рассматривать поставки в целом в ЕС, то за месяц они выросли вдвое, и ноябрьские объемы благодаря Испании стали максимальными с декабря 2023 года.
https://1prime.ru/20260116/ekspert-866552909.html
испания
франция
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862247533_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_8712e8f72da732c1e4097f1a1ef4aa3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, испания, франция, германия, ес, евростат
Экономика, РОССИЯ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Евростат
18:54 16.01.2026
 
Россия возобновила импорт урана в Испанию впервые за пять лет

Россия в ноябре экспортировала в Испанию урана на 57 млн евро впервые за 5 лет

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании
Флаги Испании - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Флаги Испании. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре экспортировала в Испанию урана на 57 миллионов евро - страна возобновила импорт после перерыва длиной почти в пять лет, выяснило РИА Новости, изучив статистику Евростата.
В прошлый раз Испания осуществляла закупки в декабре 2020 года - тогда импорт составлял 1,3 миллиона евро.
В ноябре она стала единственным покупателем урана у России среди стран Евросоюза. В октябре его завозила только Франция, а в начале осени поставки осуществлялись только в Германию.
Если рассматривать поставки в целом в ЕС, то за месяц они выросли вдвое, и ноябрьские объемы благодаря Испании стали максимальными с декабря 2023 года.
Эксперт рассказал, когда мошенники массово начнут использовать ИИ
06:16
 
ЭкономикаРОССИЯИСПАНИЯФРАНЦИЯГЕРМАНИЯЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала