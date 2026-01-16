Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет госдепа вылетел из Каракаса в направлении США - 16.01.2026, ПРАЙМ
Самолет госдепа вылетел из Каракаса в направлении США
Самолет госдепа вылетел из Каракаса в направлении США - 16.01.2026, ПРАЙМ
Самолет госдепа вылетел из Каракаса в направлении США
Самолет госдепа США вылетел из Каракаса в направлении Соединенных Штатов, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. | 16.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 16 янв - ПРАЙМ. Самолет госдепа США вылетел из Каракаса в направлении Соединенных Штатов, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. Согласно данным, самолет вылетел около 2.00 мск. Ранее в столицу Венесуэлы прилетал самолет, на котором прибыли американские чиновники для оценки возможного возобновления работы посольства США. В среду агентство Блумберг передавало, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в четверг отправит своего посланника в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
02:56 16.01.2026
 
Самолет госдепа вылетел из Каракаса в направлении США

Самолет госдепа США вылетел из Каракаса в направлении США

ВАШИНГТОН, 16 янв - ПРАЙМ. Самолет госдепа США вылетел из Каракаса в направлении Соединенных Штатов, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно данным, самолет вылетел около 2.00 мск.
Ранее в столицу Венесуэлы прилетал самолет, на котором прибыли американские чиновники для оценки возможного возобновления работы посольства США.
В среду агентство Блумберг передавало, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в четверг отправит своего посланника в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
 
