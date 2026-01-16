Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Связали руки". СМИ сообщили о положении Зеленского - 16.01.2026
"Связали руки". СМИ сообщили о положении Зеленского
"Связали руки". СМИ сообщили о положении Зеленского - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Связали руки". СМИ сообщили о положении Зеленского
Киев продолжает отказываться от переговоров с Россией, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, из-за жесткой зависимости от западных стран, пишет портал Sohu. | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Киев продолжает отказываться от переговоров с Россией, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, из-за жесткой зависимости от западных стран, пишет портал Sohu."В этой отчаянной ситуации, когда нет ни людей, ни боеприпасов, глава киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему отказывается вести переговоры с Россией по заключению мирного договора. За этой неадекватной позицией украинского лидера стоят жесткие внешние силы, которые связали ему руки", — говорится в материале.Автор публикации считает важным подтверждением этого глубокую вовлеченность иностранных наемников в конфликт.Как отмечается, западные структуры фактически получили контроль над военными решениями на Украине."Как только киевский режим собирается начать мирные переговоры, эти внешние силы неизбежно встают у него на пути", — подытоживает автор.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
киев
украина
общество , киев, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, всу, василий небензя
Общество , Киев, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ООН, ВСУ, Василий Небензя
"Связали руки". СМИ сообщили о положении Зеленского

Sohu: Запад не дает Киеву начать переговоры с Россией

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Киев продолжает отказываться от переговоров с Россией, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, из-за жесткой зависимости от западных стран, пишет портал Sohu.
"В этой отчаянной ситуации, когда нет ни людей, ни боеприпасов, глава киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему отказывается вести переговоры с Россией по заключению мирного договора. За этой неадекватной позицией украинского лидера стоят жесткие внешние силы, которые связали ему руки", — говорится в материале.
Автор публикации считает важным подтверждением этого глубокую вовлеченность иностранных наемников в конфликт.
Как отмечается, западные структуры фактически получили контроль над военными решениями на Украине.
"Как только киевский режим собирается начать мирные переговоры, эти внешние силы неизбежно встают у него на пути", — подытоживает автор.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ОбществоКиевУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийООНВСУВасилий Небензя
 
 
