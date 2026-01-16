Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.01.2026

В США резко высказались о положении Киева
В США резко высказались о положении Киева
В США резко высказались о положении Киева - 16.01.2026, ПРАЙМ
В США резко высказались о положении Киева
Ситуация в Киеве наглядно демонстрирует, что Украина не способна победить в конфликте с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Ситуация в Киеве наглядно демонстрирует, что Украина не способна победить в конфликте с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Не упустите это из виду. Если в вашей столице не работает электроснабжение, нет отопления, и вам приходится объявлять чрезвычайное положение и призывать людей бежать в сельскую местность, чтобы они там поселились в избушках с дровяными печами, которые не зависят от электричества и газа, то у вас проблема, которую вы не можете решить", — сказал он.Эксперт также отметил ухудшение политической обстановки на фоне критических заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского.Кроме того, Дэвис указал на острую нехватку живой силы для продолжения боевых действий."Само собой разумеется, что все кончено. Зачем продолжать эту фикцию, будто каким-то волшебным образом ситуацию можно переломить?" — заключил он.В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.Врез: Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за повреждений в энергетических сетях и коммунальных системах.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.
23:27 16.01.2026
 
В США резко высказались о положении Киева

Дэвис: происходящее в Киеве доказывает невозможность победы над Россией

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Ситуация в Киеве наглядно демонстрирует, что Украина не способна победить в конфликте с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Не упустите это из виду. Если в вашей столице не работает электроснабжение, нет отопления, и вам приходится объявлять чрезвычайное положение и призывать людей бежать в сельскую местность, чтобы они там поселились в избушках с дровяными печами, которые не зависят от электричества и газа, то у вас проблема, которую вы не можете решить", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
СМИ обрушились на Зеленского после событий в зоне СВО
Вчера, 23:25
Эксперт также отметил ухудшение политической обстановки на фоне критических заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского.
Кроме того, Дэвис указал на острую нехватку живой силы для продолжения боевых действий.
"Само собой разумеется, что все кончено. Зачем продолжать эту фикцию, будто каким-то волшебным образом ситуацию можно переломить?" — заключил он.
В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.
Врез: Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за повреждений в энергетических сетях и коммунальных системах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
"Связали руки". СМИ сообщили о положении Зеленского
Вчера, 23:19
 
Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВСУ
 
 
