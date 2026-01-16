В США резко высказались о положении Киева

https://1prime.ru/20260116/kiev-866595480.html

Ситуация в Киеве наглядно демонстрирует, что Украина не способна победить в конфликте с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Ситуация в Киеве наглядно демонстрирует, что Украина не способна победить в конфликте с Россией, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Не упустите это из виду. Если в вашей столице не работает электроснабжение, нет отопления, и вам приходится объявлять чрезвычайное положение и призывать людей бежать в сельскую местность, чтобы они там поселились в избушках с дровяными печами, которые не зависят от электричества и газа, то у вас проблема, которую вы не можете решить", — сказал он.Эксперт также отметил ухудшение политической обстановки на фоне критических заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского.Кроме того, Дэвис указал на острую нехватку живой силы для продолжения боевых действий."Само собой разумеется, что все кончено. Зачем продолжать эту фикцию, будто каким-то волшебным образом ситуацию можно переломить?" — заключил он.В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.Врез: Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за повреждений в энергетических сетях и коммунальных системах.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.

