Минэнерго оценило возможность возобновления экспорта электроэнергии в Китай - 16.01.2026
Минэнерго оценило возможность возобновления экспорта электроэнергии в Китай
2026-01-16T10:39+0300
россия
китай
рф
дальний восток
интер рао
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при желании китайской стороны и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что с 1 января Китай полностью остановил импорт электроэнергии из РФ, отказавшись от закупки даже минимальных контрактных объемов (около 12 МВт). По словам источников, в 2026 году экспорт электроэнергии в страну вряд ли возобновится. Отказ от поставок стал результатом высоких экспортных цен, которые в 2026 году впервые превысили внутренние китайские. "Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при получении соответствующего запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. При этом ключевым приоритетом для РФ остается опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока", - рассказали в пресс-службе. При этом в компании "Интер РАО", единственном операторе экспорта и импорта электроэнергии в РФ, заявили РИА Новости, что экспортный контракт между странами продолжает действовать. Ни российская, ни китайская стороны не заинтересованы в расторжении контракта, который был заключен еще в 2012 году сроком на 25 лет. "В настоящее время стороны активно изучают возможности для осуществления торговли электроэнергией", - добавили в компании. Однако там отметили, что в энергосистеме Дальнего Востока из-за опережающего темпы роста электропотребления (на 4% в год и более) ощущается дефицит генерации, что привело к снижению экспортных возможностей и ограничению поставок электроэнергии в Китай еще с ноября 2023 года, когда существенно сократился экспорт по высоковольтной линии (ВЛ) 500 кВ. В декабре в "Интер РАО" заявляли, что экспорт электроэнергии из России по итогам 2025 года незначительно снизится. Основными направлениями поставок в последние годы традиционно являются Казахстан и Монголия. Также значимым направлением экспорта является южное направление, включающее Грузию, Турцию и другие страны региона, отмечали там.
китай
рф
дальний восток
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при желании китайской стороны и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что с 1 января Китай полностью остановил импорт электроэнергии из РФ, отказавшись от закупки даже минимальных контрактных объемов (около 12 МВт). По словам источников, в 2026 году экспорт электроэнергии в страну вряд ли возобновится. Отказ от поставок стал результатом высоких экспортных цен, которые в 2026 году впервые превысили внутренние китайские.
"Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при получении соответствующего запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. При этом ключевым приоритетом для РФ остается опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока", - рассказали в пресс-службе.
При этом в компании "Интер РАО", единственном операторе экспорта и импорта электроэнергии в РФ, заявили РИА Новости, что экспортный контракт между странами продолжает действовать. Ни российская, ни китайская стороны не заинтересованы в расторжении контракта, который был заключен еще в 2012 году сроком на 25 лет.
"В настоящее время стороны активно изучают возможности для осуществления торговли электроэнергией", - добавили в компании. Однако там отметили, что в энергосистеме Дальнего Востока из-за опережающего темпы роста электропотребления (на 4% в год и более) ощущается дефицит генерации, что привело к снижению экспортных возможностей и ограничению поставок электроэнергии в Китай еще с ноября 2023 года, когда существенно сократился экспорт по высоковольтной линии (ВЛ) 500 кВ.
В декабре в "Интер РАО" заявляли, что экспорт электроэнергии из России по итогам 2025 года незначительно снизится. Основными направлениями поставок в последние годы традиционно являются Казахстан и Монголия. Также значимым направлением экспорта является южное направление, включающее Грузию, Турцию и другие страны региона, отмечали там.
