Опрос показал, сколько украинцев поддерживают идею о референдуме
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают идею о референдуме
2026-01-16T17:46+0300
2026-01-16T17:46+0300
2026-01-16T17:46+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). "Пятьдесят пять процентов поддерживают проведение референдума, то есть немного больше половины", - говорится в публикации на сайте института. С ответом не смогли определиться 14% респондентов, 32% опрошенных выступили против референдума. Исследование проводилось с 9 по 16 января по телефону. В нем приняли участие 601 респондент. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,3%. Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
