Опрос показал, сколько украинцев поддерживают идею о референдуме - 16.01.2026
Политика
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают идею о референдуме
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают идею о референдуме
Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T17:46+0300
2026-01-16T17:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). "Пятьдесят пять процентов поддерживают проведение референдума, то есть немного больше половины", - говорится в публикации на сайте института. С ответом не смогли определиться 14% респондентов, 32% опрошенных выступили против референдума. Исследование проводилось с 9 по 16 января по телефону. В нем приняли участие 601 респондент. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,3%. Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
17:46 16.01.2026
 
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают идею о референдуме

КМИС: более 50 процентов украинцев поддерживают проведение референдума по урегулированию

© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Пятьдесят пять процентов поддерживают проведение референдума, то есть немного больше половины", - говорится в публикации на сайте института. С ответом не смогли определиться 14% респондентов, 32% опрошенных выступили против референдума.
Исследование проводилось с 9 по 16 января по телефону. В нем приняли участие 601 респондент. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,3%.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
