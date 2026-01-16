Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговое соглашение ЕС-Меркосур положительно скажется на экспорте кофе - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260116/kofe-866590985.html
Торговое соглашение ЕС-Меркосур положительно скажется на экспорте кофе
Торговое соглашение ЕС-Меркосур положительно скажется на экспорте кофе - 16.01.2026, ПРАЙМ
Торговое соглашение ЕС-Меркосур положительно скажется на экспорте кофе
Торговое соглашение ЕС-Меркосур, которое должно быть подписано 17 января, позитивно скажется на экспорте бразильского кофе в европейские страны, сообщил РИА... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T22:44+0300
2026-01-16T22:44+0300
экономика
бизнес
финансы
бразилия
вьетнам
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2265421795eedac041fd4e391f9ad3e.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-Меркосур, которое должно быть подписано 17 января, позитивно скажется на экспорте бразильского кофе в европейские страны, сообщил РИА Новости президент Совета экспортеров бразильского кофе (Cecafé) Маркус Матус. "Это чрезвычайно позитивная программа... По прогнозам отрасли, благодаря соглашению между ЕС и Меркосур, объем продаж в европейском направлении увеличится на 35%", - отметил он. В настоящее время бразильские предприятия платят за экспорт растворимого кофе и за экспорт обжаренного и молотого кофе пошлины в размере 9% и 7,5% соответственно, но размер пошлин будет постепенно снижаться и достигнет нуля через пять лет. Бразилия является крупнейшим в мире экспортером кофе, и почти половина ее экспорта (44%) приходится на ЕС; в прошлом году объем продаж составил 6,5 миллиарда долларов. В 2025 году Бразилия продала в ЕС 18 миллионов мешков кофе, несмотря на то, что это был необычно плохой год из-за засухи, с самыми низкими запасами за два десятилетия; в 2024 году экспорт составил 23,6 миллиона мешков. По мнению Матуса соглашение с ЕС оказалось очень своевременным. В последние годы Вьетнам стал серьезным конкурентом Бразилии в секторе растворимого кофе. Эта азиатская страна достигла соглашения с ЕС, согласно которому ее переработанная продукция не облагается таможенными пошлинами при ввозе в Европу, что дает Вьетнаму значительное конкурентное преимущество. Эксперт выразил уверенность, что соглашение ЕС- Меркосур выровняет условия конкуренции и позволит Бразилии вернуть утраченные позиции.
https://1prime.ru/20260116/braziliya-866584519.html
бразилия
вьетнам
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_009a511a2f42b4d010361eab2a572886.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, бразилия, вьетнам, европа, ес
Экономика, Бизнес, Финансы, БРАЗИЛИЯ, ВЬЕТНАМ, ЕВРОПА, ЕС
22:44 16.01.2026
 
Торговое соглашение ЕС-Меркосур положительно скажется на экспорте кофе

Cecaf : соглашение с ЕС позитивно скажется на экспорте бразильского кофе в Европу

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКофейные зерна
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Кофейные зерна. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-Меркосур, которое должно быть подписано 17 января, позитивно скажется на экспорте бразильского кофе в европейские страны, сообщил РИА Новости президент Совета экспортеров бразильского кофе (Cecafé) Маркус Матус.
"Это чрезвычайно позитивная программа... По прогнозам отрасли, благодаря соглашению между ЕС и Меркосур, объем продаж в европейском направлении увеличится на 35%", - отметил он.
В настоящее время бразильские предприятия платят за экспорт растворимого кофе и за экспорт обжаренного и молотого кофе пошлины в размере 9% и 7,5% соответственно, но размер пошлин будет постепенно снижаться и достигнет нуля через пять лет.
Бразилия является крупнейшим в мире экспортером кофе, и почти половина ее экспорта (44%) приходится на ЕС; в прошлом году объем продаж составил 6,5 миллиарда долларов.
В 2025 году Бразилия продала в ЕС 18 миллионов мешков кофе, несмотря на то, что это был необычно плохой год из-за засухи, с самыми низкими запасами за два десятилетия; в 2024 году экспорт составил 23,6 миллиона мешков.
По мнению Матуса соглашение с ЕС оказалось очень своевременным. В последние годы Вьетнам стал серьезным конкурентом Бразилии в секторе растворимого кофе. Эта азиатская страна достигла соглашения с ЕС, согласно которому ее переработанная продукция не облагается таможенными пошлинами при ввозе в Европу, что дает Вьетнаму значительное конкурентное преимущество.
Эксперт выразил уверенность, что соглашение ЕС- Меркосур выровняет условия конкуренции и позволит Бразилии вернуть утраченные позиции.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Торговое соглашение ЕС-Меркосур создает риски для Бразилии
Вчера, 19:26
 
ЭкономикаБизнесФинансыБРАЗИЛИЯВЬЕТНАМЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала