Торговое соглашение ЕС-Меркосур положительно скажется на экспорте кофе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение ЕС-Меркосур, которое должно быть подписано 17 января, позитивно скажется на экспорте бразильского кофе в европейские страны, сообщил РИА Новости президент Совета экспортеров бразильского кофе (Cecafé) Маркус Матус. "Это чрезвычайно позитивная программа... По прогнозам отрасли, благодаря соглашению между ЕС и Меркосур, объем продаж в европейском направлении увеличится на 35%", - отметил он. В настоящее время бразильские предприятия платят за экспорт растворимого кофе и за экспорт обжаренного и молотого кофе пошлины в размере 9% и 7,5% соответственно, но размер пошлин будет постепенно снижаться и достигнет нуля через пять лет. Бразилия является крупнейшим в мире экспортером кофе, и почти половина ее экспорта (44%) приходится на ЕС; в прошлом году объем продаж составил 6,5 миллиарда долларов. В 2025 году Бразилия продала в ЕС 18 миллионов мешков кофе, несмотря на то, что это был необычно плохой год из-за засухи, с самыми низкими запасами за два десятилетия; в 2024 году экспорт составил 23,6 миллиона мешков. По мнению Матуса соглашение с ЕС оказалось очень своевременным. В последние годы Вьетнам стал серьезным конкурентом Бразилии в секторе растворимого кофе. Эта азиатская страна достигла соглашения с ЕС, согласно которому ее переработанная продукция не облагается таможенными пошлинами при ввозе в Европу, что дает Вьетнаму значительное конкурентное преимущество. Эксперт выразил уверенность, что соглашение ЕС- Меркосур выровняет условия конкуренции и позволит Бразилии вернуть утраченные позиции.

