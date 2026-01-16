Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея увеличила поставки легковых автомобилей в Россию - 16.01.2026, ПРАЙМ
Южная Корея увеличила поставки легковых автомобилей в Россию
2026-01-16T01:35+0300
2026-01-16T01:35+0300
бизнес
экономика
россия
южная корея
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Южная Корея по итогам прошлого года увеличила поставки легковых автомобилей в Россию почти вдвое, до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статистики. Так, за весь прошлый год российские компании ввезли автомобилей из Южной Кореи на 1,04 миллиарда долларов против 588,8 миллиона годом ранее. Больше последний раз было в 2021 году, когда продажи составили 2,6 миллиарда долларов. В частности, больше всего в текущем году Россия ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (763,2 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (202,6 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (63,6 миллиона), а также до 1 литра (11,2 миллиона). В то же время поставки грузовиков из Южной Кореи почти прекратились, сократившись за год до 43 тысяч долларов против 1,25 миллиона годом ранее и 47,1 миллиона в 2021 году.
бизнес, россия, южная корея
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
01:35 16.01.2026
 
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Южная Корея по итогам прошлого года увеличила поставки легковых автомобилей в Россию почти вдвое, до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статистики.
Так, за весь прошлый год российские компании ввезли автомобилей из Южной Кореи на 1,04 миллиарда долларов против 588,8 миллиона годом ранее. Больше последний раз было в 2021 году, когда продажи составили 2,6 миллиарда долларов.
В частности, больше всего в текущем году Россия ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (763,2 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (202,6 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (63,6 миллиона), а также до 1 литра (11,2 миллиона).
В то же время поставки грузовиков из Южной Кореи почти прекратились, сократившись за год до 43 тысяч долларов против 1,25 миллиона годом ранее и 47,1 миллиона в 2021 году.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
