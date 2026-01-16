https://1prime.ru/20260116/koreya-866582460.html

Южная Корея сократила экспорт смартфонов в Россию на 16%

Южная Корея сократила экспорт смартфонов в Россию на 16% - 16.01.2026, ПРАЙМ

Южная Корея сократила экспорт смартфонов в Россию на 16%

Южная Корея по итогам 2025 года сократила экспорт смартфонов на российский рынок сразу на 16%, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T18:25+0300

2026-01-16T18:25+0300

2026-01-16T18:25+0300

экономика

бизнес

южная корея

сеул

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6c86a0ad99f5eda27f5e806d8d0db36.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Южная Корея по итогам 2025 года сократила экспорт смартфонов на российский рынок сразу на 16%, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, в минувшем году южнокорейские компании поставили в Россию смартфонов на 676 тысяч долларов против 814 тысяч в 2024 году. При этом в декабре Сеул нарастил поставки смартфонов в Москву на треть, до 52 тысяч долларов, с 39 тысяч в ноябре.

https://1prime.ru/20260116/koreja-866549951.html

южная корея

сеул

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, южная корея, сеул, москва