Южная Корея сократила экспорт смартфонов в Россию на 16% - 16.01.2026
Южная Корея сократила экспорт смартфонов в Россию на 16%
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Южная Корея по итогам 2025 года сократила экспорт смартфонов на российский рынок сразу на 16%, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, в минувшем году южнокорейские компании поставили в Россию смартфонов на 676 тысяч долларов против 814 тысяч в 2024 году. При этом в декабре Сеул нарастил поставки смартфонов в Москву на треть, до 52 тысяч долларов, с 39 тысяч в ноябре.
Флаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Южная Корея по итогам 2025 года сократила экспорт смартфонов на российский рынок сразу на 16%, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в минувшем году южнокорейские компании поставили в Россию смартфонов на 676 тысяч долларов против 814 тысяч в 2024 году.
При этом в декабре Сеул нарастил поставки смартфонов в Москву на треть, до 52 тысяч долларов, с 39 тысяч в ноябре.
