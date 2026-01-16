https://1prime.ru/20260116/koreya-866582460.html
Южная Корея сократила экспорт смартфонов в Россию на 16%
Южная Корея сократила экспорт смартфонов в Россию на 16% - 16.01.2026, ПРАЙМ
Южная Корея сократила экспорт смартфонов в Россию на 16%
16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Южная Корея по итогам 2025 года сократила экспорт смартфонов на российский рынок сразу на 16%, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, в минувшем году южнокорейские компании поставили в Россию смартфонов на 676 тысяч долларов против 814 тысяч в 2024 году. При этом в декабре Сеул нарастил поставки смартфонов в Москву на треть, до 52 тысяч долларов, с 39 тысяч в ноябре.
