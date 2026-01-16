Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/kosmos-866583555.html
"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе
"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе
В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T17:50+0300
2026-01-16T17:50+0300
общество
технологии
здоровье
лондон
the times
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона."Ученые обнаружили в космосе огромный и загадочный "брусок" железа, который может дать представление о том, что в конечном итоге произойдет с Землей", — говорится в материале.По мнению астрономов, находка может представлять собой остаток каменистой планеты, которая испарилась, когда ее звезда расширилась в конце своего жизненного цикла.Ученые предполагают, что через несколько миллиардов лет Солнце также может пройти через аналогичный процесс. Когда "топливо" нашей звезды начтет заканчиваться, она раздуется до огромных размеров и поглотит внутренние планеты, включая Землю, уточняется в материале.
https://1prime.ru/20251226/kosmos-865930343.html
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ab4c89cddcc618650f099659a693d60f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , технологии, здоровье, лондон, the times
Общество , Технологии, Здоровье, ЛОНДОН, The Times
17:50 16.01.2026
 
"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе

The Times: ученые обнаружили в космосе загадочное "железное облако"

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Ночная планета Земля . Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона.
"Ученые обнаружили в космосе огромный и загадочный "брусок" железа, который может дать представление о том, что в конечном итоге произойдет с Землей", — говорится в материале.
По мнению астрономов, находка может представлять собой остаток каменистой планеты, которая испарилась, когда ее звезда расширилась в конце своего жизненного цикла.
Ученые предполагают, что через несколько миллиардов лет Солнце также может пройти через аналогичный процесс. Когда "топливо" нашей звезды начтет заканчиваться, она раздуется до огромных размеров и поглотит внутренние планеты, включая Землю, уточняется в материале.
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
На "инопланетном корабле" обнаружили поразительную аномалию
26 декабря 2025, 07:23
 
ОбществоТехнологииЗдоровьеЛОНДОНThe Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала