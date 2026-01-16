https://1prime.ru/20260116/kosmos-866583555.html
"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе
"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе
В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T17:50+0300
2026-01-16T17:50+0300
2026-01-16T17:50+0300
общество
технологии
здоровье
лондон
the times
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона."Ученые обнаружили в космосе огромный и загадочный "брусок" железа, который может дать представление о том, что в конечном итоге произойдет с Землей", — говорится в материале.По мнению астрономов, находка может представлять собой остаток каменистой планеты, которая испарилась, когда ее звезда расширилась в конце своего жизненного цикла.Ученые предполагают, что через несколько миллиардов лет Солнце также может пройти через аналогичный процесс. Когда "топливо" нашей звезды начтет заканчиваться, она раздуется до огромных размеров и поглотит внутренние планеты, включая Землю, уточняется в материале.
https://1prime.ru/20251226/kosmos-865930343.html
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ab4c89cddcc618650f099659a693d60f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , технологии, здоровье, лондон, the times
Общество , Технологии, Здоровье, ЛОНДОН, The Times
"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе
The Times: ученые обнаружили в космосе загадочное "железное облако"
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ.
В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times
со ссылкой на исследования ученых из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона.
"Ученые обнаружили в космосе огромный и загадочный "брусок" железа, который может дать представление о том, что в конечном итоге произойдет с Землей", — говорится в материале.
По мнению астрономов, находка может представлять собой остаток каменистой планеты, которая испарилась, когда ее звезда расширилась в конце своего жизненного цикла.
Ученые предполагают, что через несколько миллиардов лет Солнце также может пройти через аналогичный процесс. Когда "топливо" нашей звезды начтет заканчиваться, она раздуется до огромных размеров и поглотит внутренние планеты, включая Землю, уточняется в материале.
На "инопланетном корабле" обнаружили поразительную аномалию