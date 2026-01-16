https://1prime.ru/20260116/kosmos-866583555.html

"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе

"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе - 16.01.2026

"Произойдет с Землей". Ученые предупредили о загадочной находке в космосе

В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых | 16.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона."Ученые обнаружили в космосе огромный и загадочный "брусок" железа, который может дать представление о том, что в конечном итоге произойдет с Землей", — говорится в материале.По мнению астрономов, находка может представлять собой остаток каменистой планеты, которая испарилась, когда ее звезда расширилась в конце своего жизненного цикла.Ученые предполагают, что через несколько миллиардов лет Солнце также может пройти через аналогичный процесс. Когда "топливо" нашей звезды начтет заканчиваться, она раздуется до огромных размеров и поглотит внутренние планеты, включая Землю, уточняется в материале.

