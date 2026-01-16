https://1prime.ru/20260116/kredit-866594992.html

"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине

"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине - 16.01.2026, ПРАЙМ

"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, фрагмент его... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T23:21+0300

2026-01-16T23:21+0300

2026-01-16T23:21+0300

украина

венгрия

чехия

мид рф

урсула фон дер ляйен

евросовет

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569798_0:10:3070:1737_1920x0_80_0_0_040dcdfe6672fd0c9aaf5aa3344eefb3.jpg

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, фрагмент его выступления опубликован в соцсети X."Они (украинцы. — Прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует", — заявил Орбан.Он подчеркнул, что ЕС пошел на этот шаг из-за отсутствия собственных средств в бюджете, при этом очевидно, что Украина не сможет вернуть кредит, а выплаты лягут на плечи стран союза.По этой причине, отметил политик, Венгрия, Чехия и Словакия сочли необходимым воздержаться от участия в принятии решения.Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 60 миллиардов евро из кредита направят на военные закупки, а 30 миллиардов — на поддержку бюджета.Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что кредит может быть компенсирован за счет российских активов, заморозку которых в Москве неоднократно называли воровством.Премьер Бельгии Барт де Вевер подчеркивал, что страны ЕС осознали серьезные юридические и финансовые риски конфискации активов России.Еврокомиссия обсуждала использование от 185 до 210 миллиардов евро российских активов в виде кредита для Киева, который Украина якобы должна была вернуть после окончания конфликта. В МИД России ранее заявляли, что разговоры о репарациях оторваны от реальности.

https://1prime.ru/20260116/kiev-866594687.html

https://1prime.ru/20260116/zelenskiy-866593475.html

украина

венгрия

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, венгрия, чехия, мид рф, урсула фон дер ляйен, евросовет, виктор орбан, ес