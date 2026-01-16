https://1prime.ru/20260116/kredit-866594992.html
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, фрагмент его... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T23:21+0300
2026-01-16T23:21+0300
2026-01-16T23:21+0300
украина
венгрия
чехия
мид рф
урсула фон дер ляйен
евросовет
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569798_0:10:3070:1737_1920x0_80_0_0_040dcdfe6672fd0c9aaf5aa3344eefb3.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, фрагмент его выступления опубликован в соцсети X."Они (украинцы. — Прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует", — заявил Орбан.Он подчеркнул, что ЕС пошел на этот шаг из-за отсутствия собственных средств в бюджете, при этом очевидно, что Украина не сможет вернуть кредит, а выплаты лягут на плечи стран союза.По этой причине, отметил политик, Венгрия, Чехия и Словакия сочли необходимым воздержаться от участия в принятии решения.Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 60 миллиардов евро из кредита направят на военные закупки, а 30 миллиардов — на поддержку бюджета.Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что кредит может быть компенсирован за счет российских активов, заморозку которых в Москве неоднократно называли воровством.Премьер Бельгии Барт де Вевер подчеркивал, что страны ЕС осознали серьезные юридические и финансовые риски конфискации активов России.Еврокомиссия обсуждала использование от 185 до 210 миллиардов евро российских активов в виде кредита для Киева, который Украина якобы должна была вернуть после окончания конфликта. В МИД России ранее заявляли, что разговоры о репарациях оторваны от реальности.
https://1prime.ru/20260116/kiev-866594687.html
https://1prime.ru/20260116/zelenskiy-866593475.html
украина
венгрия
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569798_653:234:3070:2047_1920x0_80_0_0_b8573c6f04f7dcbca4687f2c4fc6e434.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия, чехия, мид рф, урсула фон дер ляйен, евросовет, виктор орбан, ес
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЧЕХИЯ, МИД РФ, Урсула фон дер Ляйен, Евросовет, Виктор Орбан, ЕС
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине
Орбан резко высказался о кредите Еврокомиссии для Киева