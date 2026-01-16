Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/kredit-866594992.html
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, фрагмент его... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T23:21+0300
2026-01-16T23:21+0300
украина
венгрия
чехия
мид рф
урсула фон дер ляйен
евросовет
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569798_0:10:3070:1737_1920x0_80_0_0_040dcdfe6672fd0c9aaf5aa3344eefb3.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, фрагмент его выступления опубликован в соцсети X."Они (украинцы. — Прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует", — заявил Орбан.Он подчеркнул, что ЕС пошел на этот шаг из-за отсутствия собственных средств в бюджете, при этом очевидно, что Украина не сможет вернуть кредит, а выплаты лягут на плечи стран союза.По этой причине, отметил политик, Венгрия, Чехия и Словакия сочли необходимым воздержаться от участия в принятии решения.Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 60 миллиардов евро из кредита направят на военные закупки, а 30 миллиардов — на поддержку бюджета.Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что кредит может быть компенсирован за счет российских активов, заморозку которых в Москве неоднократно называли воровством.Премьер Бельгии Барт де Вевер подчеркивал, что страны ЕС осознали серьезные юридические и финансовые риски конфискации активов России.Еврокомиссия обсуждала использование от 185 до 210 миллиардов евро российских активов в виде кредита для Киева, который Украина якобы должна была вернуть после окончания конфликта. В МИД России ранее заявляли, что разговоры о репарациях оторваны от реальности.
https://1prime.ru/20260116/kiev-866594687.html
https://1prime.ru/20260116/zelenskiy-866593475.html
украина
венгрия
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569798_653:234:3070:2047_1920x0_80_0_0_b8573c6f04f7dcbca4687f2c4fc6e434.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, венгрия, чехия, мид рф, урсула фон дер ляйен, евросовет, виктор орбан, ес
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЧЕХИЯ, МИД РФ, Урсула фон дер Ляйен, Евросовет, Виктор Орбан, ЕС
23:21 16.01.2026
 
"Они не отступят". Орбан предупредил ЕС об Украине

Орбан резко высказался о кредите Еврокомиссии для Киева

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, фрагмент его выступления опубликован в соцсети X.
"Они (украинцы. — Прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует", — заявил Орбан.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
"Связали руки". СМИ сообщили о положении Зеленского
Вчера, 23:19
Он подчеркнул, что ЕС пошел на этот шаг из-за отсутствия собственных средств в бюджете, при этом очевидно, что Украина не сможет вернуть кредит, а выплаты лягут на плечи стран союза.
По этой причине, отметил политик, Венгрия, Чехия и Словакия сочли необходимым воздержаться от участия в принятии решения.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 60 миллиардов евро из кредита направят на военные закупки, а 30 миллиардов — на поддержку бюджета.
Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что кредит может быть компенсирован за счет российских активов, заморозку которых в Москве неоднократно называли воровством.
Премьер Бельгии Барт де Вевер подчеркивал, что страны ЕС осознали серьезные юридические и финансовые риски конфискации активов России.
Еврокомиссия обсуждала использование от 185 до 210 миллиардов евро российских активов в виде кредита для Киева, который Украина якобы должна была вернуть после окончания конфликта. В МИД России ранее заявляли, что разговоры о репарациях оторваны от реальности.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
"Не на одной стороне". Зеленский сделал громкое заявление о Трампе
Вчера, 22:58
 
УКРАИНАВЕНГРИЯЧЕХИЯМИД РФУрсула фон дер ЛяйенЕвросоветВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала